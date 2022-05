Ilmatieteen laitoksen Sää -sovellus uudistui

uudistettu Sää -sovellus on nyt julkaistu Ilmatieteen laitos kertoo, että uutta sovelluksessa on karttaosio ja sen animaatiot, joiden avulla voi seurata esimerkiksi sadealueiden liikettä muutaman tunnin ajalta.Uutta on myös mahdollisuus valita näkyville käyttäjälle tärkeät säätiedot. Sääsymbolin ja lämpötilan lisäksi näkyville voi laittaa muun muassa tuulen nopeuden ja suunnan, sademäärän ja sateen todennäköisyyden.Ennusteita ja säähavaintoja voi oman valinnan mukaan katsoa joko kuvaajina tai taulukkomuodossa.Sovelluksen visuaalinen ilme on uudistunut ja uusi toteutustekniikka mahdollistaa sovelluksen sujuvan käytön eri päätelaitteilla. Sovellus tukee sekä tummaa että vaaleaa tilaa.Uudistetun sovelluksen myötä Omat havainnot -toiminto lakkautetaan. Syyksi Ilmatieteen laitos ilmoittaa sen vähäisen käytön.Ilmatieteen laitoksen Sää -sovellus on yksi Suomen suosituimmista sääsovelluksista. Esimerkiksi Google Play -kaupassa sovelluksella on yli miljoona latauskertaa. Sovelluksen saa ladattua Google Playn lisäksi Applen App Storesta ja Huawein AppGallerysta

Sovellus on edelleen maksuton eikä sisällä mainoksia. Ilmatieteen laitos kertoo, että sovelluksen kehitystä jatketaan ja seuraavaksi on luvassa uudet widgetit eli pienoissovellukset puhelimen kotinäytölle.