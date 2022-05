Google paljasti jo ensi syksyn Pixel 7:n, tältä se näyttää

Googlen eilen alkaneen Google I/O-tapahtuman tärkeintä antia oli ehdottomasti virallisesti julkistettu Google Pixel 6a -älypuhelin . Tämän vuotisen keskihintaisen a-mallin lisäksi hakujätti päätti kuitenkin kiusoitella kansaa myös syksyn laitteilla.Odotetusti Google esittelee syksyllä uuden Pixel-lippulaivapuhelimet. Ilmeisesti yhtiön sisällä on otettu oppia kenties OnePlussalta, joka on tyypillisesti paljastanut yksityiskohtia tulevista laitteistaa pitkin vuotta. Näin tekee myös Google, joka paljasti jo nyt hieman syksyn lippulaivastaan.Paljon toki jää edelleen pimentoon, sillä Google ei antanut vihiä tekniikasta tai ohjelmiston tarjoamista uudistuksista, mutta saimme ensikatsauksen laitteistoon kuvien muodossa.Vaikuttaa siltä, että Google pysyttäytyy edellisvuoden ulkoasussa, joka nähtiin myös juuri julkistetussa ja heinäkuussa myyntiin saapuvassa Pixel 6a:ssa.Sekä Pixel 7 että Pixel 7 Pro sisältävät tutun vaakatasossa koko puhelin leveydeltä kohoavan kameraelementin. Myös pastellivärit (musta Obsidian, valkoinen Snow, kellertävän vihreä Lemongrass ja harmaa-ruskea-vihreä Hazel) ovat varsin tuttua Pixeliä viimeajoilta.

Kuvista paljastuu, että kameroita Pixel 7:ssä on kaksi ja Pixel 7 Pro:ssa kolme. Tämä ei varsinaisesti yllätä, sillä vastaava kokoonpano oli myös viime vuotisessa mallistossa.Pixel 7 -puhelimissa on yhä Pixel 6 -puhelinten tavoin koko puhelimen levyinen kamerakohouma, mutta Googlen mukaan kohouma on nyt valmistettu alumiinista lasin sijaan, mikä parantaa kestävyyttä. Pixel 7:ssä takakameroita on kaksi kappaletta, Pixel 7 Prossa kolme.Lisäksi Google vahvisti Pixel 7:n ja Pixel 7 Pron olevan varustettu seuraavan sukupolven Google Tensor -järjestelmäpiirillä.Tämän enempää ei oikeastaan laitteista kerrota, valitettavasti, joten jäämme odottamaan syksyn julkaisuja.