Nämä puhelimet pyörittävät uutta Apex Legends Mobile -peliä

Electronic Arts on juuri julkaissut uuden Apex Legends Mobile -mobiilipelinsä , jonka on tarkoitus haastaa battle royale -tyyliset pelit.Erityisesti huippusuositun mobiilipelin PUGB Mobilen haastaja on saatavilla sekä Androidille että iOS:llä, mutta aivan kaikki puhelimet eivät peliä pysty pyörittämään.Mikäli käytössä on iPhone niin sen tulee olla iPhone 6s tai uudempi ja käyttöjärjestelmän puolestaan iOS 11 tai uudempi. Suorittimen osalta tämä tarkoittaa Apple A9:ää tai uudempaa, RAM-muistia tulee olla vähintään 2 gigatavua ja tallennuskapasitettia vapaana 4 gigatavua.Androidilla tekniset yksityiskohdat ovat hieman monimutkaisemmat johtuen useammasta valmistajasta, suoritintoimittajasta ja niin edelleen. Android-laitteen tulee kuitenkin pyörittää Androidn 6 -käyttöjärjestelmää tai uudempaa.Android-laitteen suorittimen tulee olla vähintään Snapdragon 435, Hisilicon Kirin 650, Mediatek Helio P20, or Exynos 7420. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että saman sarjan suuremmilla mallinumeroilla varustetut piirit toimivat myös.

RAM-muistia Android-laitteessa tulee olla kolme gigatavua, mutta jotkin laitteet voivat toimia myös kahdella. Tallaisia laitteita on seuraavilta valmistajilta: Huawei, Motorola, Samsung, Lenovo, Xiaomi, Oppo, or Vivo.Tallenustilaa pitää olla iOS-version tavoin neljä gigatavua. Puhelimet on Android-puolella myös jaoteltu näyttökoon mukaan kategorioihin N (normal), L (large) ja XL (extra large), joskaan tuumakokoja ei mainita.Lisätietoja pelistä, myös mm. trailerin muodossa, löydät aiemmasta artikkelistamme