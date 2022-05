Sailfish -käyttöjärjestelmän voi nyt asentaa Xperia 10 III -puhelimelle

Suomalainenon laajentanut kehittämänsä Sailfish -käyttöjärjestelmän saatavuutta uudella Xperia-puhelimella.Käyttöjärjestelmän saa nyt asennettua Xperia 10 III -puhelinmallille. Kyseinen puhelin on varustettu 6 tuuman OLED-näytöllä, Snapdragon 690 5G -piirillä, 4500 mAh akulla ja kolmella takakameralla. Normaalisti Androidia käyttävä Xperia 10 III on myös arvosteltu Puhelinvertailun toimesta Aiemmin Sailfish -käyttöjärjestelmän tuki on tuotu Xperia-puhelimien osalta muun muassa Xperia 10 II- ja Xperia 10- puhelimille.Jolla kertoo blogikirjoituksessa , että Sailfish on optimoitu pyörimään Xperia 10 III:n laitteistolla. Jollan mukaan Xperia 10 III saa muutamissa suorituskykyyn liittyvissä testeissä selvästi enemmän pisteitä kuin vanhempi Xperia 10 II.

Käyttäjät voivat myös huomata paremman suorituskyvyn käytännössä, mikäli he vaihtavat vanhemmasta laitteesta tähän uudempaan puhelimeen. Lisäksi optimoidun käyttöjärjestelmän ansiosta Sailfish kuluttaa vähemmän virtaa Xperia 10 III -puhelimella.Ihan täydellisesti käyttöjärjestelmä ei kuitenkaan Xperia 10 III -puhelimen kohdalla toimi, sillä esimerkiksi puhelimen takakameroista vain pääkameraa voi tällä hetkellä käyttää.Sailfish -käyttöjärjestelmän saa hankittua Jollan nettisivuilta . Hintaa tällä on 49,90 euroa.