Motorola vahvisti 200 megapikselin kamerapuhelimen

Lenovon omistama Motorola on vahvistanut sen Kiinan divisioonan välityksellä sen tulevan peräti 200 megapikselin kameralla varustetun puhelimen.Motorola Chinan mukaan heinäkuussa esitellään uusi älypuhelin, joka tarjoaa massiivisen 200 megapikselin kamerasensorin. Teaserin mukaan kyseessä on uusi huippusensori, joka tarjoaa ennennäkemättömän kuvauskokemuksen.Älypuhelimet ovat jo pitkään tarjonneet yli 100 megapikselin sensoreita, joskin ne ovat edelleen pienessä vähemmistössä. Sen sijaan 50 megapikselin sensorit, jotka tarjoavat enemmän pikseleitä kuin vuoden 2012 Nokia-sensaatio 808 PureView, ovat tuttuja jo edullisissakin puhelimissa.Niinpä on vain ajan kysymys, kun 100 megapikselin sensorit ovat tuttuja keskihintaisissa puhelimissa ja 200 megapikseliä ei ole enää Motorolan yksinoikeus, vaan sitä tarjotaan huippupuhelimissa kautta linjan.Arvioiden mukaan Motorolan uusi puhelin sisältää Samsungin 200 megapikselin ISOCELL-sensorin, joka esiintyi ensimmäistä kertaa huhuissa jo viime vuoden tammikuussa ja jonka ominaisuuksiin kuuluu nk. pixel binning 12,5 tai 50 megapikselin kuville.

Tämä tarkoittaa, että sensori yhdistelee joko 16 tai 4 pikseliä yhdeksi pikseliksi käyttäen tekoälyä hyväkseen.Sensori tukee myös 8K-videokuvausta 30 fps -kuvanopeudella.Tässä vaiheessa ei ole varmuutta onko kyseessä huhuttu Motorola Frontier, jonka ominaisuuksiksi on kerrottu mm. 6,67 tuuman ja 144 hertsin pOLED-näyttö, 60 megapikselin selfie-kamera ja mahdollisesti Snapdragon 8+ gen 1 -piiri.