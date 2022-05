HONOR Watch GS 3 -älykellon myynti alkaa Suomessa

"On hienoa, että HONOR tekee vahvan paluun Suomen älykellomarkkinoille hinta-laatusuhteeltaan pätevällä tuotteella. Watch GS 3 -älykellossa yhdistyy klassinen design, erittäin tarkat mittarit ja monipuoliset hyvinvointiominaisuudet. Uutuskellossa on myös suomalaisten arvostama huikea akun kesto," kertoo HONOR Suomen myyntijohtaja Jaakko Koski-Lammi.

julkaisi aiemmin tänä vuonna tyylikkään Watch GS 3 -älykellon . Nyt tämä kello tulee saataville myös Suomessa.





Myynti alkaa 30.5.2022. HONOR GS 3 Sport on saatavilla kaikissa HONORin jälleenmyyntikanavissa alkaen 229 euron ja GS 3 249 euron suositushintaan.



HONOR Watch GS 3 on saatavilla kolmessa eri värissä: HONOR Watch GS 3 Sport Midnight Black-värissä (musta), HONOR Watch GS 3 Ocean Blue (sininen) ja Classic Gold (kulta).



Kellossa on 1,43-tuumainen pyöreä AMOLED-kosketusnäyttö. Tarkkuus yltää 336 pikseliin tuumaa kohden ja kirkkaus jopa 1000 nitiin asti. Kellossa käytetään ruostumatonta terästä ja painoa laitteella on 44 grammaa. Kello on saanut 5ATM-vedenkestävyyden.

Kellossa on yli 100 erilaista urheilutilaa sekä automaattinen tunnistus kuudelle eri urheilulajille. Kellossa kerrotaan olevan erittäin kehittynyt kahdeksankanavainen optinen sykemittari. Sen algoritmit vähentävät käden liikkeen tuomia häiriöitä, joten sykemittaus on tarkka myös vauhdikkaan treenin aikana. Laitteen sykedata onkin 97 prosenttia aiempaa tarkempaa.Kello osaa seurata myös veren happitaso ja stressiä.Tämä puettava laite on varustettu omalla GPS-yhteydellä, jonka kanssa akkua riittää jopa 30 tunniksi. Vähäisemmässä käytössä akkua riittää jopa 14 vuorokaudeksi. Viiden minuutin lataus tuottaa koko päiväksi virtaa.Käyttöjärjestelmänä toimii HONORin oma LiteOS.