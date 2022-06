Huawei Watch GT 3 Pro huippukello nyt ostettavissa - hinta alkaa 399 eurosta

Watch GT 3 Pro Titanium, 46 mm, silikoniranneke – 399 €

Watch GT 3 Pro Titanium, 46 mm, nahkaranneke – 399 €

Watch GT 3 Pro Titanium, 46 mm, titaaniranneke – 499 €

Watch GT 3 Pro Ceramic, 43 mm, keraaminen ranneke – 549 €

Watch GT 3 Pro Ceramic, 43 mm, nahkaranneke – 449 €

on tuonut Suomessa myyntiin-kellon, joka julkaistiin Euroopassa toukokuussa Kyseessä on Huawein lippulaivamalli, joka yhdistää laadukkaat materiaalit ja sisältää kattavat ominaisuudet.Watch GT 3 Pro on saatavilla kahtena materiaaliversiona: Titanium, jossa on saumaton titaanirunko, sekä Ceramic, jossa on ylellisyyttä huokuva nanokiteinen keraaminen runko. Titanium-mallissa rungon koko on 46 mm ja Ceramic-versiossa 43 mm.Suositushinnat:Ominaisuuksien osalta tarjolla on esimerkiksi Huawei TruSeen 5.0+ -järjestelmä, jonka pohjana ovat muun muassa päivitetty sykkeenmittausmoduuli ja kaikin puolin aiempaa parempi sekä tarkempi mittaustarkkuus, 100 harjoitustilaa, personoitava juoksusuunnittelu, 1,43-tuumainen AMOLED-näyttö, vähintään 4 vuorokauden akunkesto ja langattoman latauksen tuki.