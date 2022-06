Apple tuo automaatiset tietoturvapäivitykset iOS:lle

Apple esitteli eilen uuden alustaversion iPhone-puhelimille. Uusi iOS 16 tuo mukanaan melkoisen määrän ominaisuuksia , joita käsiteltiin WWDC:n keynoten aikana.Kaikkia iOS:n uusia ominaisuuksia emme eilisessä jutussamme kuitenkaan kerenneet käsittelemään, ja osa ominaisuuksista jäi varmasti vielä tietoisesti Applelta kertomatta. Erityisesti tälle päivälle jäi käsiteltäväksi uudet tietoturvaa parantavat ominaisuudet.Yksi tärkeimmistä eilen mainitsemattomista ominaisuuksista on nk., joka tarjoaa tietoturvapäivitykset puhelimiin ilman viivettä. MacRumorsin mukaan tämä tarkoittaa, että Apple voi toimittaa iPhone-laitteisiin tietoturvapäivitykset automaattisesti ilman kokonaista käyttöjärjestelmäpäivitysta ja ilman, että käyttäjän tarvitsee toimia.

Kyseisen ominaisuuden voi iOS 16:sta laittaa päälle asetuksien Automaattiset päivitykset (Automatic Updates) -kohdasta, jossa se on alin valinta Asenna järjestelmä- ja datatiedostoja (Install System and Data Files).Tämän lisäksi Apple on lisännyt uuden Safety Check -ominaisuuden, jonka avulla käyttäjät pääsevät paremmin sisälle sovellusten käyttämiin tietoihin ja kertoo mitkä kontaktit pääsevät käsiksi paikannus- ja kalenteritietoihin.Mikäli haluat lukea iOS 16 -käyttöjärjestelmäversion muista lukuisista ominaisuuksista, niin suuntaa eiliseen artikkeliimme . Mikäli puolestaan haluat tietää mitkä iPhone-laitteet saavat uuden iOS-version, tarkasta lista täältä