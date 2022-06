Razer Kishi -peliohjaimesta julkaistiin uusi versio uudella muotoilulla ja painikkeilla

Alkuperäinen Razer Kishi

Razer julkaisi Android-laitteille suunnatun Kishi V2 -peliohjaimen. Kyseessä on seuraaja parin vuoden takaiselle Kishi-ohjaimelle, joka on yksi suosituimmista mobiililaitteille suunnatuista peliohjaimista.Kishi V2 on saanut uudenlaisen muotoilun sekä uusia painikkeita. Lisäksi samalla Razer julkaisi uuden mobiilisovelluksen ohjaimen kaveriksi.Alkuperäisen Kishin suurin ongelma on sen yhteensopivuus eri laitteiden kanssa. Razerin mukaan Kishi V2 sopii nyt käytettäväksi suurempien puhelimien kanssa. Lisäksi ohjainta voi käyttää joidenkin kotelossa olevien puhelimien kanssa.Yhteensopivuuden osalta mainitaan erikseen, että ohjain toimii sekä nykyisten että tämän vuoden aikana julkaistavien Samsung-puhelimien kanssa.

Razer Kishi V2

Kishi V2 yhdistetään puhelimen USB-liitäntää eli ohjaimessa ei ole langatonta yhteyttä tai omaa akkua. Ohjaimessa on kuitenkin USB-C -liitäntä, jonka kautta puhelinta voi ladata pelaamisen aikana.Ohjaimessa on kaikki normaalista peliohjaimesta löytyvät painikkeet, kuten tatit ja liipaisimet. Painikkeissa käytetään nyt uusia mikrokytkimiä. Merkittävin uudistus on M1- ja M2-painikkeiden lisäys, jotka ovat käyttäjän ohjelmoitavissa.Painikkeet ohjelmoidaan uuden Razer Nexus -sovelluksen avulla, joka on ladattavissa Google Play -sovelluskaupasta ilmaiseksi. Ohjaimessa on myös oma painike, jolla sovelluksen saa nopeasti auki.Sovellus näyttää asennetut ja yhteensopivat pelit sekä tarjoaa mahdollisuuden sisällön striimaamisen YouTubeen tai Facebook Gaming-palveluun.Androidille sopiva Kishi V2 saapuu myyntiin nyt 119,99 euron suositushinnalla ja iOS-versio julkaistaan myöhemmin syksyllä.