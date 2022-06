Android 13 julkaisu lähenee - Google julkaisi kolmannen betan, ladattavissa heti

Syksyllä julkaistava-käyttöjärjestelmä etenee tasaisen varmasti kohti julkaisuaan. Google julkisti eilen tulevan käyttöjärjestelmän uusimman kokeiluversion,:n, joka on ladattavissa välittömästi.Tuore betaversio on myös samalla ns., eli tämän julkaisun jälkeen käyttöjärjestelmään ei ole tulossa enää merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Merkkipaalu on tärkeä etenkin sovelluskehittäjille, jotka voivat jo nyt alkaa kehittämään sovelluksia ottaen huomioon kaikki Android 13 mukanaan tuomat isot muutokset.Uusi kokeiluversio on ladattavissa näille Googlen Pixel -malleille:

Lisäksi muut valmistajat tarjoavat jo betaversioita Android 13:sta valikoiduille malleilleen, mutta kolmatta betaversiota muilta valmistajilta ei vielä ole saatavilla.