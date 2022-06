Samsung Note20 -puhelimet saavat kamerapäivityksen

Samsung on julkaissut sen 2020 julkaistuille Note20 -sarjan puhelimille uuden päivityksen, joka tarjoaa parannuksia kameraan. Sekä perusmalli Note20 että huippuversio Note20 Ultra saavat hienoisia viilauksia kameran toimintaan.Päivitys, joka kantaa versionumeroa N98xU1UEU2FVEB, on havaittu nyt ensimmäisissä laitteissa, huomioi SamMobile . Päivityksen mukana tuodaan Note20-laitteisiin paremmat kuvausominaisuudet vähävaloisissa olosuhteissa ja erityisesti juuri Night Portrait -moodissa. Samainen päivitys tuo mukanaan myös kesäkuun tietoturvapäivitykset, joten senkin osalta se on syytä ladata heti, kun se saapuu saataville.Samsung Note20 Ultran kamerakyvyistä ja muista ominaisuuksista voit lukea lisää arvostelustamme Ilmeisesti Samsungilla on loppukeväästä työstetty kameraparannuksia, sillä myös S22-mallit saivat kameraparannuksia kesäkuun tietoturvapäivitysten ohella.

Note20-laitteille suunnatun päivityksen julkaisu on alkanut Yhdysvalloista ja erityisesti operaattorilukitsemattomista laitteista. Päivityksen voi kuitenkin olettaa pian saapuvan myös muualle maailmaan.Ohjelmistopäivityksen pitäisi automaattisesti pyytää asennusta, mutta mikäli haluat tarkistaa onko päivitys saataville, niin voit tehdä sen asetusten ohjelmistopäivitys-osiosta.