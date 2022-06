Xiaomilta tulossa 12S, uusi huippumalli paljastui testituloksista

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja Xiaomi on laajentamassa vuoden saatossa sen 12-sarjaa (kuvassa), josta testipenkissämme kävivät jo keväällä perusmalli Xiaomi 12 sekä yhtiön tämän hetken huippupuhelin Xiaomi 12 Pro Nyt vuoto Geekbenchin tuloksista tarjoaa puolestaan katsauksen jo tulevaan Xiaomi 12S -malliin. Kyseessä on hieman nykyisiä laitteita – kyllä jopa Pro-mallia – tehokkaammasta laitteesta, jonka sisuksissa sykkii uusi Snapdragon 8+ Gen 1 ja 12 gigatavua RAM-muistia.Vuotokuva ei kerro valitettavasti muista spekseistä, mutta sen sijaan kertoo suorituskyvystä sen tärkeimmän eli Geekbench-tuloksen. Xiaomi 12S sai testissä vuodon mukaan 1328 yhden ytimen pistettä ja peräti 4234 moniydinpistettä.Vastaavat pisteet Xiaomi 12 Pro -mallilla ovat 1244 ja 3619, joten parannusta on tullut melkoisesti erityisesti moniydintestissä.

Xiaomi ei ole vielä kertonut milloin laite esitellään, mutta laite on käynyt jo sertifioinnissa Kiinassa ja läpi Geekbecnh-testin, joten olettaa saattaa, että julkistus on pian.