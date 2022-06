Tältä näyttää Nothing phone (1)

järjestää 12. heinäkuuta tilaisuuden, jossa julkaistaan yrityksen ensimmäinen puhelin, Nothing phone (1) . Ennen varsinaista julkaisua puhelimelle luodaan hypeä ja näkyvyyttä paljastamalla siitä hiljalleen tietoja.Nyt laitteen takaosa on kokonaan paljastettu.Laite on väriltään vaalea, mutta kohokohta on läpinäkyvä takapaneeli, joka paljastaa puhelimen sisällä olevia komponentteja.Esillä on etenkin langattoman latauksen mahdollistava kela. Ilmeisesti taakse on myös luvassa jonkinlainen LED-valaistus. Yläkulmaan on sijoitettu pääkamera ja mahdollisesti ultralaajakulmakamera.Hopeanvärinen alumiinirunko näyttää olevan kyljistä tasainen. Kuvassa oikealla puolella on äänenvoimakkuuden säätämiseen tarkoitetut painikkeet ja toisella puolella on virtapainike.