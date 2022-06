WhatsAppin raivostuttavin piirre korjaantuu - osittain

iPhonesta Androidiin ja toisinpäin vaihtaminen on ollut jo vuosien ajan suhteellisen helppoa. Yksi ainoa, todella merkittävä poikkeus on ollut. Käytännössä vaihdettaessa Androidista iPhoneen tai toisinpäin, on menetetty kaikki WhatsAppin aiemmat viestit ja asialle ei ole käytännössä voinut yhtään mitään. Nyt tähän on tulossa helpotusta.Jo aiemmin WhatsApp jaovat liittoutuneet asian ympäriltä ja mahdollistaneet helpon tavan siirtää WhatsApp-viestit iPhonelta Samsung Galaxy -puhelimiin Nytja WhatsApp ovat leiponeet vastaavan ratkaisun myös iPhonelle. Käytännössä Applen oma Android-sovellus Siirry iOS:ään -sovellus tukee nyt myös WhatsApp-viestihistorian siirtoa.Eli käyttäjän siirtyessä Androidista iPhoneen riittää, että siirto tehdään kyseisen Siiry iOS:ään -sovelluksen avulla. Sovellus osaa siirtää mukanaan myös kaikki WhatsAppin viestit, kuvat ja yhteystiedot.

Vastaavalla tavalla toimii myös Samsungin oma siirtosovellus, mutta toisin päin. Joten ainoa siirtomuoto, johon ei vielä löydy helppoa ratkaisua, on iPhonesta Androidiin, jos puhelimen valmistaja on jokin muu kuin Samsung. WhatsApp-viestien siirtäminen Androidista uuteen Androidiin on jo nyt helppoa . Samoin on iPhonelta uuteen iPhoneen siirtyessä.