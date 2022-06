Nokialta 1,1 miljoonan euron lahjoitus neljälle suomalaisyliopistolle

Nokia on tänään tiedottanut, että yhtiö on päättänyt lahjoittaa suomalaisille yliopistoille yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Kyseessä on lahjoitus neljän suomalaisyliopiston teknologiaosaamisen kehittämiseen.Lahjoitukset saavat Aalto-yliopisto sekä Helsingin, Oulun ja Tampereen yliopistot. Nokia ei kerro tiedotteessa onko 1,1 miljoonan euron lahjoitus jaettu tasan yliopistojen kesken tai miten rahat jaetaan.STT:n mukaan Nokian lahjoituksista 250 000 euron osuus menee Oulun yliopistolle, joten lahjoitus jaetaan ilmeisimmin melkoisen tasan yliopistojen kesken.Nokian mukaan rahat menevät joka tapauksessa "suomalaisen teknologiaosaamisen ja -tutkimuksen kehittämiseen", jota näissä neljässä opinahjossa ja tutkimusyliopistossa toteutetaan.Tarkemmin ottaen Nokialle tärkeisiin tutkimusaloihin kuuluu mm. 5G- ja 6G- tutkimus, reunalaskenta, tekoäly, koneoppiminen sekä kvanttiteknologia.

Suomalaiset yliopistot ovat tietysti olleet Nokialle tärkeä voimavara, erityisesti sen kultavuosina, mutta yhtiö kertoo, että se palkkasi tänä vuonna yli 260 henkilöä Suomessa ja viimeisen neljän vuoden aikana yhteensä 2000 henkilöä, joista suurin osa työskentelee tehtävissä, joiden alan tutkimusta lahjoituksella edistetään.Harjoittelupaikkoja Nokia jakaa Suomessa vuosittain noin viidelle sadalle opiskelijalle tai vastavalmistuneelle.Lahjoitus on osa valtion rahoittamaa vastinrahakampanjaa, jossa Suomen valtio rahoittaa yliopistoja yksityisten sijoitusten suhteen perusteella.