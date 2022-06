POCOn F4 ja X4 GT tarjoavat hyvää suorituskykyä lompakolle ystävälliseen hintaan

"POCO:n lippulaivatuotteet ovat aina tarjonneet huippuluokan suorituskykyä kaikilla aspekteilla. POCO F4:n ja POCO X4 GT:n kohdalla olemme varmoja, että olemme saavuttaneet juuri tämän. Olemme innoissamme Snapdragon 870 ja MediaTek Dimensity 8100 järjestelmäpiirien mahdollisuuksista. POCO:n lippulaivakokemukseen tiivistyy alan korkeimmat standardit ja kilpailukykyinen hinta", sanoo Angus Ng, Head of Product Marketing, POCO Globalilta.

Teknologiabrändijulkaisi POCO F4 - ja POCO X4 GT -älypuhelimet, jotka valmistajan mukaan tarjoavat tehokasta suorituskykyä lompakolle ystävälliseen hintaan.Suomen hintoja tai saatavuutta ei toistaiseksi kerrottu. Euroopassa F4-malli tulee saataville vielä kesäkuun aikana ja sen hinta alkaa 399 eurosta. X4 GT puolestaan tulee saataville heinäkuun alussa ja sen hinta alkaa 379 eurosta. Kummankin kohdalla tarjotaan alkuksi Early Bird -hintaa eli nopeimmat saavat puhelimen edullisemmin.

POCO F4

POCO X4 GT

POCO X4 GT

Vertaa: POCO F4 vs POCO X4 GT Kaksikosta POCO F4 on jonkin verran tehokkaampi ja parempi puhelin.Siinä on Snapdragon 870 -piiri, joka on edelleen hyvin tehokas piiri keskihintaluokkaan. RAM-muistia on 6 tai 8 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 tai 256 gigatavua. Suorituskyvyn osalta laite sijoittuu aiemmin julkaistun POCO F4 GT :n alapuolelle.Etupuolella on 6,67-tuumainen E4 AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella ja Full HD+ -tarkkuudella. Kirkkaus yltää jopa 1300 nitiin eli sen pitäisi riittää erittäin hyvin myös ulkokäyttöön. Näytön yläreunassa on pieni reikä 20 megapikselin etukameralle. Laite tarjoaa sisällön katseluun stereokaiuttimet.Takana on kolme kameraa, joista merkittävin on optisella kuvanvakaimella (OIS) varustettu 64 megapikselin pääkamera. Lisäksi tarjolla on 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makro.Sisällä on 4500 mAh akku, joka tukee nopeaa 67 watin latausta. Akku latautuu täyteen 38 minuutissa.POCO X4 GT sisältää MediaTek Dimensity 8100 -piirin, joka löytyy esimerkiksi realme GT Neo 3 -puhelimesta. Kyseinen realme on parhaillaan Puhelinvertailun testissä ja piiri on osoittautunut hyväksi esimerkiksi pelaamisen kannalta.Tämän POCOn näyttö perustuu LCD-tekniikkaan ja se on kooltaan 6,6-tuumainen. Tarkkuus on Full HD+ -tasoa ja virkistystaajuus yltää korkeaan 144 hertsin lukemaan.Sisällä on hieman suurempi 5080 akku, joka tukee myös 67 watin latausta. Megapikselien osalta kamerajärjestelmä on sama takana, mutta pääkamerassa ei ole optista vakautusta.