POCO F4 GT arvostelu: Pelipuhelin yhdellä isolla ongelmalla

Xiaomin alaisuudessa toimiva POCO on tullut tunnetuksi puhelimista, jotka tarjoavat suhteellisen pienellä rahalla monipuolisia ominaisuuksia. Nyt testattavassa 699 euron POCO F4 GT -puhelimessa on otettu huomioon etenkin pelaajat, sillä laitteessa on kaksi pelipainiketta.

Ulkonäöltään tämä kännykkä ei kuitenkaan muuten näytä liikaa pelipuhelimelta. Ainakin testilaitteen musta väri on hillityn tyylikäs. Laitteessa on myös laadukas näyttö, stereokaiuttimet ja nopea lataus.

Koska uusi POCO on suunnattu pelaamiseen, puhelinta käytettiin testijakson aikana lähinnä pelailuun. Tämän myötä peliominaisuuksista, suorituskyvystä ja jäähdytyksestä saatiin hyvä kuva. Ja samalla tuli todettua, että laitteessa on yksi iso ongelma.

Tekniset tiedot

Rakenne:

Lasi ja alumiini

Näyttö:

6,67” AMOLED, 2400 × 1080, 20:9, 120 Hz, 800 nitiä, Corning Gorilla Glass Victus

Mitat:

162.5 x 76.7 x 8.5 millimetriä

Paino:

210 grammaa

Suoritin:

Snapdragon 8 Gen 1

RAM:

12 gigatavua, LPDDR5

Tallennustila:

256 gigatavua, UFS3.1

Käyttöjärjestelmä:

Android 12 + MIUI POCO 13

Pääkamera:

64 MP IMX686, 1/1.73", 0.8μm, ƒ/1.9

Ultralaajakulma:

8 MP, ƒ/2.2, 120°

Makrokamera:

2 MP, ƒ/2.4

Etukamera:

20 MP IMX596, ƒ/2.4

Akku:

4700 mAh, 120W lataus, 120W laturi pakkauksessa

Liitännät ja yhteydet:

USB-C, 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E

Muuta:

Stereokaiuttimet, sormenjälkilukija kyljessä, USB-C - 3.5 mm adapteri pakkauksessa

Värit:

Stealth black, Cyber Yellow

Hinta:

699 euroa

Kyljessä pelipainikkeet

POCO F4 GT on suunnattu puhelimella pelaaville. Tätä varten vasemmalle kyljelle on lisätty kaksi fyysistä painiketta, jotka nousevat magneettinen avulla ylös tarvittaessa.

Hieman erikoisesti painikkeiden esiintuominen on toteutettu kahdella liukukytkimellä, joten kyljessä on tavallaan kaksi turhaa painiketta, sillä liukukytkimillä ei ole muuta virkaa puhelimessa.