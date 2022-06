Neljän tuuman näytöllä varustettu Cubot Pocket -puhelin saapuu myyntiin

Suomalaisen teknologiatuotteiden maahantuontiin ja tukkumyyntiin keskittyvän East & West Distribution Oy:n tiedotetaan aloittaneen pienikokoisen ja edullisen-älypuhelimen myynnin. Kyseinen puhelin on ollut jo jonkin aikaa saatavilla Verkkokauppa.comin kautta, mutta nyt sen saatavuus mahdollisesti laajenee.Cubot Pocket maksaa 249 euroa.Cubot Pocket on erittäin pieni älypuhelin . Se on varustettu vain neljän tuuman näytöllä ja painoa on vain 128 grammaa. Puhelimen mitat ovat 119 x 58 x 12 millimetriä.Laitteen ominaisuuksiin lukeutuvat Unisoc T310 -suoritin, 4 gigatavun RAM-muisti, 64 gigatavun sisäinen tallennustila ja muistikorttipaikka. Sisällä on myös 3000 mAh akku ja taakse laitettu 16 megapikselin kamera. Lisäksi laite tukee NFC-yhteyttä eli lähimaksaminen onnistuu Google Pay-palvelun avulla. Käyttöjärjestelmä perustuu vanhempaan Android 11 -versioon.