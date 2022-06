Niantic kehittää lisätyn todellisuuden NBA All-World -peliä

on jälleen paljastanut uuden kehitteillä olevan pelin. Tällä kertaa kyseessä onNiantic tunnetaan parhaiten Pokémon Go -pelistä, joka on edelleen suosittu. Pelissä hyödynnetään lisättyä todellisuutta. Vastaavaa ideaa ja mallia tietenkin käytetään myös NBA All-World -pelissä.Kehittäjän mukaan kyseessä on uudenlainen urheilupeli, joka yhdistää todellisen maailman yksi vastaan yksi koripallotoimintaan, keräilyyn, muotiin ja muuhun.Esimerkiksi The Verge kertoo , että pelissä tulee liikkua Pokémon Gon tapaan oikeassa maailmassa, jotta peliä voi pelata. Kehittäjän mukaan esimerkiksi tietystä paikasta voi hankkia omalle NBA-pelaajalle uudet kengät pelaajan kustomointia varten. Pelissä myös keräillään NBA-pelaajia kohtaamalla ja voittamalla näitä kentällä.

NBA All-World on pelattavissa ilmaiseksi, mutta oletettavasti oikealla rahalla saa hankittua omille pelaajilleen esineitä ja muuta. Peli julkaistaan Androidille ja iOS:lle. Testaaminen aloitetaan tietyillä alueilla pian ja globaalisti peli julkaistaan myöhemmin.Nianticilla on työn alla lisäksi TRANSFORMERS: Heavy Metal ja Peridot