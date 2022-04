Pokémon Go -pelin kehittäjältä uutta yritystä lisätyn todellisuuden peleissä

on vahvistanut blogissaan kehittävän uutta lisätyn todellisuuden (AR, augmented reality) mobiilipeliä.Uusi peli on nimeltään. Pelin ideana on hoitaa ja seikkailla oikeassa maailmassa virtuaalisen lemmikin kanssa.Pelissä hyödynnetään älypuhelimen kameraa, jonka avulla olennot näkyvät oikeassa maailmassa pelaajalle. Pelissä voi tehdä vaikkapa kävelyitä yhdessä olennon kanssa, löytää oikeaan maailmaan piilotettuja aarteita ja tallentaa muistoja, joissa olento on mukana.Kehittäjän mukaan pelin olennot tuntuvat niin todellisilta, että pelaaja tulee rakastamaan jokaista hetkeä kasvattaessaan olentoa pennusta täysikasvuiseksi.Peli on tällä hetkellä kehitysvaiheessa ja sen testaaminen aloitetaan valituilla markkinoilla pian. Pelin nettisivuilla voi rekisteröityä odottamaan pelin julkaisua Suomessa.

Niantic tunnetaan parhaiten Pokémon Go -pelistä, joka omalta osaltaan muutti mobiilipelaamista Niantic on yrittänyt luoda menestystä myös muiden pelien avulla, mutta toistaiseksi kehittäjä ei ole saanut aikaan todellista hittiä. Huonoakin menestystä on ollut, sillä Niantic on lakkauttanut Catan: World Explorers - ja Harry Potter: Wizards Unite -mobiilipelit.Lisäksi Nianticilla on kehitteillä lisätyn todellisuuden TRANSFORMERS: Heavy Metal -mobiilipeli