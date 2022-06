iPhonen tiedot saa nyt siirrettyä Googlen sovelluksella Android 12 -puhelimeen

kehittämästä iOS-sovelluksesta, jolla tiedot siirtyvät kätevästi iOS-puhelimesta Androidiin, saatiin tietoja viime vuoden syksyllä . Kyseinen sovellus julkaistiin virallisesti huhtikuussa, mutta tuolloin se tuki vain Googlen omia Pixel-puhelimia. Nyt sovellus tukee muidenkin valmistajien laitteita, mikäli puhelimessa on vähintään Android 12 -käyttöjärjestelmäversio.Switch to Android -sovellus löytyy App Storesta tämän linkin kautta . Sovellukselle on myös luotu oma nettisivu , josta saa apua vaihtamiseen."Googlen Switch to Android ‑sovelluksen avulla voit siirtää tärkeimpiä datatyyppejä, kuten kuvia, videoita, yhteystietoja ja kalenteritapahtumia, uuteen Android-laitteeseen nopeasti ja turvallisesti ilman hankalia johtoja", kerrotaan sovelluksen kuvauksessa.

Sovelluksella saa siirrettyä tärkeimmät iPhonessa olevat tiedot ja ilmaiset sovellukset Androidiin. Sovelluksen ideana on helpottaa iPhone-käyttäjiä siirtymään Androidiin. Google myös luettelee blogissaan 10 syytä vaihtamiseen.Sovellus antaa ohjeita käyttöönottovaiheisiin. Sovellus esimerkiksi opastaa skannaamaan Android-laitteessa näkyvän QR-koodin, jolla laitteet saa yhdistettyä toisiinsa langattomasti. Siirtäminen onnistuu myös langallisesti.Applen vastaavanlainen Siirry iOS:ään -sovellus on ollut saatavilla Play -kaupassa jo vuodesta 2015 lähtien.