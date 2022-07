OnePlus 7 ja OnePlus 7T saivat Android 12 Betan

vuoden 2019 lippulaivat saavat viimeinkin Android 12 -version, sillä betaversio on nyt julkaistu OnePlus 7 -, OnePlus 7 Pro OnePlus 7T - ja OnePlus 7T Pro -puhelimille. Android 12 on samalla viimeinen versio, jonka puhelimet tulevat saamaan.Päivitys tuo mukanaan Android 12 -käyttöjärjestelmän tuomat lukuisat uudistukset . Lisäksi OxygenOS 12 -käyttöliittymä sisältää OnePlussan omia lisäyksiä. Esimerkiksi järjestelmään tuodaan toiminto, joka pidentää akun käyttöikää ja optimointeja, jotka pitävät järjestelmän sulavana rasituksen alla.Kaikki OnePlus 7:n päivityksen tuomat uudistukset näet tästä ja OnePlus 7T:n uudistukset täältä . Koska kyseessä on betaversio, käyttöjärjestelmä sisältää vielä bugeja ja ongelmia. OnePlus on luetellut tiedossa olevat ongelmat foorumilla ja sieltä saa myös apua päivittämiseen.

OnePlus on kohtuullisen hyvin nyt saanut päivitettyä puhelimensa Android 12 -versioon, mutta joiltakin laitteilta se vielä uupuu. OnePlussan Android 12 -päivitysten tilannetta voi seurata täältä