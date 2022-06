Kommentti: Äänekäs vähemmistö valittaa kännyköiden ominaisuuksista - mutta eivät suostu maksamaan niistä

Jos olet koskaan sattunut seuraamaan mitään kännyköihin liittyvää keskustelualuetta, Facebook-ryhmää tai vaikka paikallisen huoltoaseman kahvipöytäkeskustelua, olet todennäköisesti törmännyt johonkin näistä valituksen aiheista. Nykypäivän kännykät ovat liian isoja. 3,5mm kuulokeliitäntä pitäisi saada takaisin. Muistikorttipaikka pitäisi olla puhelimessa. Ja niin edelleen.Androidissa tietenkin pitäisi olla myös mahdollisimman vähän ryönää ja sen pitäisi olla mahdollisimman lähellä "puhdasta" Androidia.Tuttua?Jännä kyllä, sellaisia puhelimia löytyy.Android-puolella tarjontaa olisi: Sony Xperia 5 III tarjoaa itse asiassa kaiken mitä edellä lueteltiin. Huippupuhelin, joka on selkeästi kilpailijoitaan sirompi ja puhelimesta löytyy 3,5mm kuulokeliitäntä sekä muistikorttipaikka. Myös Sonyn Android on yksi markkinoiden keveimmistä.Sama pätee myös Asus Zenfone 8 osalta: se on vielä Sonyakin pienempi, edullisempi, todella kevyellä Androidilla varustettu - ja 3,5mm kuulokeliitäntäkin löytyy.

Kumpikaan malleista ei ole kuitenkaan noussut millään tavalla myyntilistojen kärkeen - tai edes kärjen tuntumaan.Myöson tarjota vaatimuksiin jotain. Ei toki kaikkea, mutta yhtiöltä löytyy todella pikkuriikkinen versio uusimmasta iPhonestaan: iPhone 13 mini . Siinä on täsmälleen sama suoritin kuin isommissa malleissakin ja hintakin on satasen edullisempi kuin toiseksi pienimmällä fyysisellä koolla varustetussa iPhonessa.Myöskään saatavuus ei ole ongelma: iPhone 13 miniä on tarjolla kaikissa elektroniikkakaupoissa, jopa ihan kädessä kokeiltavaksi asti.Tästä huolimatta analyytikkojen arvioissa iPhone 13 mini on ollut kehnoimmin myynyt iPhone 13 -malleista ja huhut ovat pyörineet sen ympärillä, että Apple lakkauttaa koko mini-mallin tulevien iPhone-julkaisujen yhteydessä.Lopputuloksena voitaneen sanoa, että asiasta isointa meteliä pitävät kuluttajat eivät ole lopulta valmiita maksamaan haluamistaan ominaisuuksista. Tai sitten kyseessä onkin vain pieni, mutta erittäin äänekäs vähemmistö.