Xiaomin 12S Ultra on valokuvaajan unelmapuhelin

Xiaomi 12S Ultran takana on massiivinen kamera-alue.

julkaisi 12S -puhelinsarjan, joka koostuu kolmesta eri mallista. Kärkilaite on näistä mielenkiintoisin, sillä se on todellinen kamerapuhelin sekä teknisten ominaisuuksien että ulkonäön osalta.Kyseessä on, joka erottuu muista laitteista massiivisella takaosan kamera-alueella.Pääkameran osalta laite luottaa Sonyn isoon 50,3 megapikselin IMX989 1 tuuman sensoriin.Sensori käyttää Quad-Bayer pikselirakennetta, jossa yksittäinen pikseli on kooltaan 1,6µm. Pikselinyhdistämistekniikalla pikselikoko saadaan laajennettua 3,2µm kokoiseksi, joka vähentää kuvasta kohinaa, laajentaa dynaamista aluetta, taltioi paremmin valoa ja parantaa täten kuvanlaatua hämärässä kuvatessa.Xiaomi 12S Ultran pääkamerassa hyödynnetään 8P asfääristä linssiä. Xiaomin mukaan tällaisella linssillä taklataan tunnettuja ongelmia, kuten heijastumat, haamukuvat ja väriaberraatio.

Xiaomi 12S Ultran tekniset tiedot

Xiaomin mukaan 12S Ultra on ensimmäinen Android-puhelin, joka tukee Dolby Vision HDR -videotallennusta ja -toistoa. Dolby Vision kohentaa videoiden väririkkautta sekä tarjoaa terävämpää kontrastisuhdetta täyteläisemmillä yksityiskohdilla.Lisäksi Ultra käyttää HyperOIS -vakausta tasaisempaan suoritukseen. Kyseinen tekniikka hyödyntää kahden ruudun väliaikaa, jolloin vakain palaa alkuperäiseen asentoonsa, tehden jokaisesta ruudusta tehokkaasti tasatun.12S-sarjan puhelimet ovat ensimmäisiä Xiaomin laitteita, joissa käytetään Leican brändiä. Laitteessa tämä näkyy kahtena kuvaustilana, jotka ovat Leica Authentic Look ja Leica Vibrant Look.Ensimmäinen näistä noudattelee luonnollista kuvamaailmaa, josta Leica on tunnettu. Jälkimmäinen puolestaan muodostaa kuvia Xiaomin ja Leican yhteisvoimin eli siinä yhdistyvät Xiaomin kokemus älypuhelinkuvauksesta ja Leican estetiikka.Xiaomi 12S Ultran takaa löytyy myös kaksi Sonyn 48 megapikselin IMX586-sensoria. Toinen on 128 asteen ultralaajakulmakamera ja toinen 5x optisen zoomin telekamera. Edessä on 32 megapikselin kamera.Muuten Xiaomi 12S Ultra on varsin tavanomainen huippulaite.Siinä on 6,73-tuumainen Samsung AMOLED LTPO -näyttö 3200 x 1440 pikselin tarkkuudella, 120 hertsin virkistystaajuudella ja 1500 nitin huippukirkkaudella.Suorituskyvystä vastaa uusi Snapdragon 8+ Gen 1 -piiri , jonka parina on 8 / 12 gigatavua LPDDR5-muistia ja UFS 3.1 -tallennustilaa on 256 / 512 gigatavua.Yksi erikoisuus liittyy virranhallintaan, sillä sisällä on kaksi Xiaomin omaa virranhallitapiiriä. Xiaomin Surge P1 pikalatauspiirisarja tukee jopa 16 ampeerin lähtövirtaa jopa 96,8% hyötysuhteella. Xiaomi Surge G1 akunhallintapiirisarja tarjoaa suuren määrän akkua säästäviä algoritmeja, ja oppii käytön mukaan tunnistamaan akulle kohdistuvaa kuormaa ennustaakseen jäljellä olevaa käyttöaikaa.Itse akku on 4860 mAh ja se tukee 67 watin langallista latausta, 50 watin langatonta latausta ja 10 watin käänteistä latausta.Ultra-mallin lisäksi Xiaomi esitteli Xiaomi 12S ja Xiaomi 12S Pro puhelimet.Pro-sisältää samanlaisen näytön kuin Ultra, mutta 12S-mallissa on pienempi 6,28-tuumainen Full HD+ -näyttö.12S ja 12S Pro käyttävät Ultran tapaan Snapdragon 8+ Gen 1 -piiriä. Xiaomi 12S Pro:ssa on Xiaomi Surge P1 pikalatauspiirisarja, 120W langallinen lataus, 50W langaton lataus ja 4600mAh yksikennoinen akku. Xiaomi 12S:ssa on 67W langallinen lataus, 50W langaton lataus ja 4500mAh akku.Laitteet eroavat Ultrasta kameroiden osalta. Xiaomi 12S ja Xiaomi 12S Pro hyödyntävät Sonyn IMX707 -sensoria pääkamerassa. Pro-mallissa 50 megapikselin ultralaajakulmakamera ja 50 megapikselin telekamera, kun 12S-mallissa on 13 megapikselin ultralaajakulma ja 5 megapikselin telekamera. Myös nämä puhelimet hyödyntävät Leica-brändiä.Kyseiset puhelimet ja etenkin Ultra-malli edustavat älypuhelimella tapahtuvan valokuvauksen kärkeä, mutta useimmilla laitteet jäävät haaveeksi. Laitteet eivät ole tulossa myyntiin globaalisti vaan saatavuus rajoittuu vain Kiinaan.