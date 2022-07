ROG Phone 6 -pelipuhelimet tuovat tehoa mobiilipelaamiseen

Puhelimen kaveriksi voi hankkia peliohjaimen

ASUS Republic of Gamers (ROG) julkisti Android-pelimaailman tehomyllyt eli-sarjan.Sarja koostuu kahdesta mallista eli ROG Phone 6 - ja ROG Phone 6 Pro -puhelimista.Laitteet on suunnattu pelaamiseen ja se näkyy esimerkiksi uudistettujen AirTrigger 6 -painikkeiden muodossa. Painikkeet tukevat erilaisia eleitä. Lisäksi tarjolla lisäosia, kuten AeroActive Cooler 6 -jäähdytin ja ROG Kunai 3 -peliohjain. Jäähdytin sisältää myös neljä painiketta, joiden luvataan tarjoavan konsolimaisen kokemuksen.

Lisävarusteena voi hankkia jäähdyttimen

ROG Phone 6 (12 GB LPDDR5 / 256 GB UFS 3.1) - 999 euroa

ROG Phone 6 (16 GB LPDDR5 / 512 GB UFS 3.1) - 1149 euroa

ROG Phone 6 Pro (18 GB LPDDR5 / 512 GB UFS 3.1) - 1349 euroa

Pelaaminen tapahtuu 6,78-tuumaisella AMOLED-näytöllä, jonka virkistystaajuus yltää jopa 165 hertsiin. Pro-malli eroaa tavallista versiosta takana olevalla ROG Vision mini -näytöllä. Laitteessa on laadukkaat stereokaiuttimet sekä 3.5 mm:n kuulokeliitäntä.Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 8+ Gen 1 -piiri . RAMia on tarjolla peräti 18 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 512 gigatavuaASUS on panostanut jäähdytykseen, sillä sisällä on aiempaa suurempi jäähdytysjärjestelmä. Järjestelmäpiiri on sijoitettu laitteen keskelle, joka helpottaa piirin jäähdyttämistä.Virtaa antaa iso 6000 mAh akku, joka tukee 65 watin latausta.Takana on 50 megapikselin Sony IMX766 -sensori, 13 megapikselin ultralaajakulma ja 5 megapikselin makro.Käyttöjärjestelmä perustuu Android 12 -versioon ja päivityksenä luvataan tuoda Android 13- sekä Android 14-versiot.ROG Phone 6 on ennakkotilattavissa nyt ja saataville se tulee heinäkuussa. Pro-mallin ennakkotilaus alkaa 1. elokuuta ja tulee saataville myöhemmin kuun aikana.Hinnat: