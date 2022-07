Pakolliset mainokset puhelimen lukitusnäytölle - vastapainona edullisempi kännykkä

Singaporelainen yhtiöon tuomassa pelottavalta kuulostavan trendin myös länsimaihin. Vai miltä kuulostaisivat pakolliset mainokset puhelimen lukitusnäytölle?Aasian maissa käytäntö on ollut arkipäivää jo useamman vuoden ajan ja Glance onkin kasvanut hurjalla vauhdilla operaattoreiden ja laitevalmistajien suosikkina. Yhtiö keräsi hiljattain satojen miljoonien eurojen uuden rahoituskierroksen, jossa yhtuöön sijoitti muiden mukana myösNyt Glance on laajentamassa myös länsimaihin . Ensimmäisenä kohteena olisi Yhdysvallat, jolle Glance aikoo tuoda lukitusnäyttömainokset jo tulevien kuukausien aikana.Käytännössä mainoksilla saa itselleen edullisemman puhelimen. Eli asiakas voi sitoutua ostamaan puhelimesta sellaisen version, jossa on pakkoasennettuna Glancen mainostekniikkaa, mutta saa ostaa puhelimen itselleen selkeästi halvemmalla kuin mitä se ilman mainoksia maksaisi.

Usein myös tällaisissa erikoismalleissa on estetty teknisesti puhelimen "roottaaminen" eli metodi, jolla Android-puhelimen suojaukset ohitetaan ja mm. käyttöjärjestelmän voi vaihtaa haluamakseen. Myös sopimuksessa olevat käyttöehdot kieltävät yleensä mainosten estämisen.Glance on maailmalla äärimmäisen yleinen: se on yhtiön mukaan asennettuna jo yli 400 miljoonassa kännykässä, lähinnä kehittyvissä maissa ja kehitysmaissa, joissa pienellä ostovoimalla ollaan valmiimpia kompromisseihin.Luonnollisesti maksamalla ns. "täyden hinnan" puhelimesta saa myös laitteen, jossa mainospalikkaa ei ole asennettuna.