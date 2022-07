Xiaomi 12 Lite tuo ohuen muotoilun keskihintaluokkaan

julkisti globaalisti valmistajan 12 -sarjaan Xiaomi 12 Lite -puhelimen, joka tuo kevyen ja ohuen muotoilun keskihintaluokkaan.Xiaomi 12 Liten hinta alkaa 399 dollarista, mutta tarkempaa saatavuutta Suomen osalta ei vielä ole tiedossa.Xiaomi 12 Lite toimii viime vuoden Xiaomi 11 Lite 5G NE :n seuraajana. Edeltäjämallin tapaan käytössä on edelleen Snapdragon 778G -piiri Xiaomi 11 Lite 5G NE -puhelinta saa edelleen hankittua 299 euron hinnalla Näyttö on kooltaan samanlainen eli laitteessa on 6,55-tuumainen AMOLED-näyttö. Uudessa mallissa virkistystaajuus yltää 120 hertsiin, kun edeltäjässä se on 90 hertsiä.Tarkkuus yltää totutusti Full HD+ tasolle (2400 x 1080) ja kirkkaus jopa 950 nitiin.

Xiaomi 12 Liten mitat ovat 159.30 x 73.70 x 7.29 mm ja paino 173 grammaa. Uusi Lite on siis edelleen ohut ja kevyt, mutta edeltäjään verratessa mitat ja paino ovat kuitenkin jonkin verran kasvaneet.Xiaomin keskitason uutuudessa on tasaiset kyljet. Värivaihtoehdot ovat vihreä, pinkki ja musta.Kameraosastosta löytyy 108 megapikselin Samsung HM2 -sensori, 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makro. Edessä on 32 megapikselin automaattitarkenteinen etukamera.Laitteessa on myös 4300 mAh akku 67 watin latauksella, stereokaiuttimet, Dual SIM-ominaisuus, NFC, Bluetooth 5.2 ja Wifi 6.Käyttöjärjestelmänä toimii MIUI 13, joka perustuu Android 12 -versioon. Xiaomi 12 Lite kuuluu samaan sarjaan esimerkiksi arvostelussa käyneen Xiaomi 12 Pron kanssa, joten laite todennäköisesti saa kolme suurta käyttöjärjestelmäpäivitystä