Xiaomi 12 Lite arvostelu - varaa parantaa

Arvostelussa Xiaomi 12 Lite

Nyt arvosteltava Xiaomi 12 Lite on seuraaja viime vuoden Xiaomi Mi 11 Lite 5G- ja Xiaomi 11 Lite 5G NE-puhelimille. Näistä ensimmäisen eli Mi 11 Lite 5G:n testasin, mutta 11 Lite 5G NE on käytännössä sama puhelin eri piirillä. Mi 11 Lite 5G on yksi omista suosikeistani, joita olen tähän mennessä testaillut, joten tältä osin on mukava päästä kokeilemaan myös uusi versio. Testasin arvostelua varten Xiaomi 12 Lite -puhelinta muutaman viikon ajan, joten sain puhelimesta hyvät kokemukset. Katso Xiaomi 12 Liten tekniset tiedot täältä. Muotoilu Uusi malli on saanut tietyiltä osin uutta viime vuoden malliin nähden, mutta toisaalta myös samaa löytyy. Xiaomi 12 Lite kuuluu samaan perheeseen Xiaomi 12 Pron ja Xiaomi 12 laitteiden kanssa, mutta eroaa tietyiltä osin muotoilun osalta. Lite-mallissa kyljet ovat tasaiset, kun muissa ne ovat pyöristetyt.

Tasaiset kyljet eivät ole niinkään omaan makuun paras valinta, sillä ne tuntuvat kädessä jokseenkin terävältä. Edeltäjämallissa kyljet ovat myös pyöristetyt. Xiaomi 12 Lite on kevyt laite 173 gramman myötä, mutta painoa on kuitenkin tullut 15 gramman edestä lisää edeltäjämalliin nähden. Ero on pieni, mutta kuitenkin huomattavissa ja tältä osin edeltäjämalli on enemmän omaan makuun.

Xiaomi 12 Lite käyttää muiden Xiaomi 12 -puhelimien tapaan samanlaista asettelua kameroiden suhteen. Xiaomin mukaan takaosan kolme tyylikkäästi sijoitettua takakameraa välittävät korostuneen ylellisyyden tunteen. Jotkut saattavat asian näin kokea, mutta itselle asettelu tai takaosa ei anna ylellisyyden tunnetta. Kameroiden asettelusta voin sanoa sen verran, että niiden väliin kertyy pölyä ja niiden takia puhelin keikkuu selvästi tasaisella pinnalla käytettäessä. Itse kameran osalta uudistusta on tullut, sillä pääkamerana on nyt 108 megapikselin sensori, kun edeltäjässä on 64 megapikselin sellainen. Ultralaajakulma on sama, mutta 5 megapikselin makro on vaihtunut 2 megapikselin makroon.

Etupuolella on 6,5-tuumainen Full HD AMOLED -näyttö, joka on mukavan kirkas ulkokäyttöön. Tässä mallissa näytön virkistystaajuus on 120 hertsiä, kun edeltäjämallissa on 90 hertsin virkistystaajuus. Näyttö on hyvä ja videoiden katselua on parantamassa stereokaiuttimet. Suorituskyky Xiaomi 12 Liten sisällä on Snapdragon 778G -piiri eli sama piiri kuin viime vuoden Xiaomi 11 Lite 5G NE -mallissa. Mi 11 Lite 5G:ssä on Snapdragon 780G. Suorittaminen on siis lähes samaa kaikissa kolmessa laitteessa, mutta pientä eroa löytyy. Kahdesta piiristä Snapdragon 780G tarjoaa hieman parempaa suorituskykyä. Käytännön tasolla eroa ei huomaa, mutta suorituskyvyn testaamiseen käytettävä AnTuTu-sovellus antaa Snapdragon 778G -piirille 507019 pistettä, kun Snapdragon 780G saa 528246 pistettä. Merkittävä ero löytyy siitä, että Mi 11 Lite 5G saapui aikoinaan myyntiin 399 eurolla, mutta uusi Xiaomi 12 Lite on satasen hintavampi eli maksaa 499 euroa. Euroissa mitattuna suorituskyky on siis selvästi heikompaa uudessa mallissa.

Xiaomi 12 Liten sisällä on 4300 mAh akku eli hitusen suurempi edeltäjämalliin verratessa. Tämä tarkoittaa, että virtaa riittää edeltäjän tapaan vähäisemmällä käytöllä vuorokaudeksi, mutta raskaammalla käytöllä laitteen saa ladata jo ennen iltaa. Lataaminen on tosin nopeutunut, sillä uuden mallin mukana toimitetaan 67 watin laturi, kun edeltäjässä lataus tapahtuu 33 watin latauksella. 30 minuutin lataus tuottaa Xiaomi 12 Liten akkuun noin 60 prosentin edestä virtaa. Ohjelmisto Xiaomi 12 Lite perustuu edelleen Android 12 -versioon, jonka päällä toimii Xiaomin oma MIU 13 -versio. Se eroaa puhtaasta Androidista tietyiltä osin. Esimerkiksi ohjauskeskus on erilainen. Tilariviä vetämällä vasemmalta avautuu ilmoitukset ja oikealta puolelta avautuu ohjauskeskus, jossa pikapainikkeet ovat esillä eri tavalla kuin muiden valmistajien käyttöliittymissä. Viimeaikaiset sovellukset esiintyvät oletuksena pystysuorassa, mutta sen voi halutessaan muuttaa vaakasuoraan. Ohjelmisto tarjoaa myös muutamia erikoisempia ominaisuuksia. Esimerkiksi takaisinnapautus-ominaisuuden avulla laitteen takakantta voi käyttää painikkeena vaikkapa kuvakaappauksen ottamiseen ja näytön sivulta avautuva sivupalkki mahdollistaa sovellusten avaamisen nopeasti. Huonoja puolia myös on. Esimerkiksi MIUI 13 ei tue Android 12:n taustakuvaan perustuvia värejä ja aina päällä oleva näyttö ei ole aina päällä, vaan sen näkyy vain 10 sekunnin ajan näytön napautuksen jälkeen. Mutta ominaisuuksilla on ole juurikaan väliä, jos optimointi on tehty puolivaloilla.

Ohjelmistossa on paljon parannettavaa optimoinnin suhteen ja vastaan on myös tullut käyttöä haittaavia bugeja. Aloitetaan bugeista. Mikäli yhden käden tilassa yrittää säätää näytön kirkkautta tai äänen voimakkuutta, ne menevät välittömästi täysille. Näitä ei myöskään saa säädettyä pienemmällä yhden käden tilassa, vaan säätimet jumittuvat täysille. Puhelua puhuttaessa näyttö ei sammu ollenkaan, jonka myötä näyttö ottaa kosketuksia kasvoista. Näin puhelun saattaa vahingossa lopettaa. Nämä kyseiset bugit eivät vaivaa pelkästään tätä laitetta, vaan myös muita MIUI 13 -version Xiaomi- ja Poco-laitteita. Lisäksi ilmoitusten osalta puhelin valittelee liian pitkästä kuuntelusessiosta kuulokkeiden kautta. Kun tuon ilmoituksen sitten yrittää pyyhkäistä pois, se ei poistu vaan jää hengailemaan ilmoitusalueelle ja poistuu itsellään vasta muutaman tunnin jälkeen. Parannettavaa siis löytyy rutkasti, mutta päivityksiä ei ole arvostelun aikana näkynyt. Myös yleisesti optimoinnin osalta on varaa parantaa, sillä yleinen käyttäminen on välillä varsin takkuista. Esimerkiksi kamera aukeaa välillä todella hitaasti, ja mikäli samanaikaisesti kuuntelee vaikkapa musiikkia, puhelin jumittelee entistä enemmän. Sovellukset myös kaatuvat varsin helposti taustalla. Kokonaisuutena kokemusta ja selaamista ei voi kehua kovinkaan sulavaksi, vaikka laitteessa on 120 hertsin näyttö. Kamerat Kamerakokoonpano on hintaluokassaan varsin perinteinen. Pääkameraksi on toki saatu 108 megapikselin sensori, mutta sen parina ovat heikompi ultralaajakulma sekä vieläkin heikompi makro.

Kuten jo olettaa sopii, pääkamera tekee tehtävänsä hyvin. Kuvista tulee useimmiten selkeitä ja varsin näyttäviä, mutta toisinaan helposti suttuisia, sillä kamera ei kovin hyvin tarkenna lähellä oleviin kohteisiin. Ultralaajakulma on ok. Hyvässä valaistuksessa jälki on menevää, mutta jo illan hämärtyessä kuvasta tulee nopeasti varsin suttuista. Makrokamera on puolestaan turha, eikä sillä tullut kuvia otettua.

Etupuolelle Xiaomi on kyhännyt erikoisemman ratkaisun. Itse etukamera on tavallinen, melko hyvä. Vähäisessä valaistuksessa oman naaman kuvaaminen on yleensä haastavaa, mutta tätä varten etupuolelle on lisätty kaksi pientä LED-valoa, joiden ansiosta kuvasta tulee selvästi parempi. Valot tosin toimivat vain Xiaomin oman kamerasovelluksen kautta, joten niistä ei ole hyötyä esimerkiksi Snapchatissä.

Videokuvan osalta Xiaomi 12 Lite on positiivisempi yllätys, sillä vakautus on varsin hyvää. Toki miinuksena täytyy sanoa, että vain pääkameralla saa otettua 4K 30fps -kuvaa, kun ultralaajakulma rajoittuu Full HD 30 fps -tasolle. Myös etukameralla saa otettua vain Full HD -kuvaa.