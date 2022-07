Uudessa Nokia-klassikkopuhelimessa on sisäänrakennetut langattomat kuulokkeet

"Uudessa puhelinvalikoimassa klassinen Nokia-perintö yhdistyy nykyaikaan. Uusi ikoninen mallisto on luottokumppani viestintätarpeissa niin yksityisille kuin yrityksillekin. Kestävyys, helppokäyttöisyys ja lyömätön akun kesto ovat näiden tuotteiden keskiössä", kertoo Kati Tammi, Suomen maajohtaja, HMD Global.

Nokia-puhelimista vastaavaesitteli kolme uutta Nokia-klassikkomallia, jotka kunnioittavat Nokian puhelinperintöä. Laitteet on suunniteltu kestävyys ja akunkesto edellä. Nämä laitteet myös antavat mahdollisuuden paeta teknologiaväsymystä ja "aina saavutettavissa" -kulttuuria. Kolmen puhelimen lisäksi esiteltiiin Nokia T10 -tabletti





Uusia puhelimia ovat Nokia 8210 4G, Nokia 2660 Flip ja Nokia 5710 XpressAudio.



Näistä erikoisin on Nokia 5710 XpressAudio, joka tarjoaa peruspuhelimen ominaisuudet, mutta vastaa samalla nykyaikaisen käyttäjän tarpeisiin.



Nokia 5710 XpressAudion takaosassa on paikka kuulokkeille.

Nokia 8210 4G on uusi lisä "Originals"-perheeseen.

Nokia 2660 Flip puhelimessa on kaksi näyttöä.

Nokia 2660 Flipia on kätevä säilyttää mukana tulevassa lataustelakassa.

Tässä puhelimessa on nimittäin sisäänrakennetut langattomat kuulokkeet. Kun irrotettavat langattomat kuulokkeet eivät ole käytössä, ne voi sijoittaa puhelimen takana olevan tyylikkään liukusäätimen alle, joten ne ovat aina tallessa. Samalla kuulokkeet myös latautuvat ollessaan puhelimessa kiinni.Kuulokkeet tarjoavat jopa 4 tunnin akunkeston musiikin kuunteluun tai 2,4 tunnin keston puheluihin.Yhteys muodostetaan puhelimen ja kuulokkeiden välillä Bluetooth 5.0:n avulla. Lisäksi puhelimessa on 3.5 mm:n kuulokeliitäntä sekä kaksi kaiutinta. Ääntä voidaan hallita kahdella äänenhallintapainikkeella. Puhelin tukee FM radiota ja MP3-soitinta.Nokia 5710 XpressAudio sisältää etupuolella 2,4-tuumaisen näytön sekä fyysisen näppäimistön. Laitteessa on irrotettava 1450 mAh akku, joka kestää jopa kaksi viikkoa valmiustilassa. Lisäksi laite sisältää Unisoc T107​ -piiri, 4G-yhteyden ja S30+ -käyttöjärjestelmän.Nokia 8210 4G on uusi lisä "Originals"-perheeseen ja se juhlistaa ikonista Nokia 8210:tä, joka julkaistiin vuonna 1999 Pariisin muotiviikolla. Uudessa mallissa on nimensä mukaisesti 4G-yhteys sekä VoLTE-ominaisuus.Nokia 8210 4G tarjoaa perinteisen muotoilun 2,8-tuumaisella näytöllä ja painikkeilla. Akunkesto yltää valmiustilassa jopa 19 päivään ja akku on myös irrotettavissa.Nokia 2660 Flip on puolestaan simpukkapuhelin. Kannessa on 1,77-tuumainen näyttö ja sisällä suurempi 2,8-tuumainen näyttö. Tämä puhelin tarjoaa myös suuret painikkeet sekä erillisen hätäpainikkeen, joka lähettää tiedon viidelle yhteyshenkilölle.Nokia 2660 Flipin irrotettava akku tarjoaa jopa 20 päivän valmiustilan. Puhelimen mukana toimitetaan latausteline, jossa puhelinta on kätevä säilyttää, kun sitä ei tarvitse.Kaikki uutuudet ovat saatavilla elokuun aikana.Nokia 5710 XpressAudio tulee saataville värissä musta 99 euron hintaan.Nokia 8210 4G:n värivaihtoehdot ovat sininen, punainen ja hiekka. Hinta on 89 euroa.Nokia 2660 Flip lataustelineellä maksaa 99 euroa. Sen värivaihtoehdot ovat sininen, musta ja punainen. Latausteline on aina musta.