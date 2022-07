Viimeinen beetaversio julkaistiin - Tällaisia ominaisuuksia ja uudistuksia on luvassa Android 13 -käyttöjärjestelmäversioon

Yksityisyys ja turvallisuus

Googlen vuoden 2022 Android-versio eli Android 13 on lähes valmis ja sen virallinen versio julkaistaan seuraavien viikkojen aikana.Google julkaisi käyttöjärjestelmäversion neljännen beetaversion, joka on samalla viimeinen beetaversio ennen lopullisen version julkistamista. Tähän artikkeliin kokoamme tärkeimmät tiedot ja huhut tulevasta versiosta.Android 13 -versiossa tullaan keskittymään yksityisyyteen ja turvallisuuteen.Järjestelmän valokuvavalitsin mahdollistaa turvallisen tavan jakaa kuvia. Tämän myötä käyttäjän ei tarvitse antaa sovelluksella lupaa nähdä kaikkia laitteen tietoja ja dokumentteja, vaan pelkästään kuvat jakamista varten. Ominaisuus ei tosin tule olemaan vain Android 13:n ominaisuus, sillä se tuodaan myös Android 11- ja Android 12-versioihin.

Luvat ilmoituksille

Sovelluksen avaaminen jaetun näytön tilaan ilmoituksista

Lisää vaihtoehtoja Material You -väriteemaan

Parannuksia tableteille ja taittuvanäyttöisille

Mediatoiston siirtäminen eri laitteeseen

LC3 -tuki

Sovelluskohtainen valinta kielelle

Muita pienempiä uudistuksia

Kehittäjäversio / betaversio

Aikataulu Android 13 -version julkaisulle

Näille puhelimille Android 13 tulee

Vastaavanlainen lupa tuodaan myös mediatiedostoihin. Aiemmin sovellukset ovat pyytäneet lupaa päästä käsiksi kaikkiin mediatiedostoihin, mutta Android 13:n myötä sovellus voi pyytää lupaa vain kuviin, videoihin tai äänitiedostoihin tarpeen mukaan.Wifi-yhteyteen tuodaan yksityisyyteen liittyvä ominaisuus. Lähellä olevat Wifi-laitteet voidaan löytää ilman tarkempia sijaintitietoja. Aiemmin monet sovellukset ovat kysyneet sijaintia, vaikka sitä ei ole tarvittu.Android 13 -käyttöjärjestelmässä sovellusten tulee kysyä lupa käyttäjältä ilmoitusten lähettämiseen. Aiemmissa versioissa ilmoitukset ovat tulleet automaattisesti ja niitä on päässyt muuttamaan vasta jälkikäteen.Sovelluksen voi avata Androidin ilmoituskeskuksesta jaetun näytön tilaan, kun ilmoitusta pitää pohjassa ja raahaa sen näytölle.Android 12 -version mukana tullut dynaaminen värijärjestelmä saa Android 13 -version myötä uusia väripaletteja eli käyttäjät voivat valita entistä laajemmin värit käyttöjärjestelmään.Lisäksi kyseinen järjestelmä laajenee kaikkiin sovelluskuvakkeisiin.Tämän myötä sovelluskuvakkeiden värit sopivat paremmin yhteen taustakuvan kanssa alla olevan kuvan tapaisesti.Huono puoli väriteemassa on se, että ainakin alkuun se toimii kunnolla vain Googlen Pixel-puhelimilla ja kehittäjien tulee lisätä tuki sovelluksilleen, jotta väriteema toimii oikein. Päivittämissä menee luonnollisti aikaa.Sovelluslaatikon hakupalkki siirtyy näytön alareunaan, jolloin siihen osuu helpommin isolla näytöllä. Kun näppäimistön ottaa käyttöön, hakupalkki pysyy näppäimistön yläpuolella. Kyseinen hakupalkki saattaa tulla vain Pixel-puhelimille, mutta esimerkiksi Xiaomi käyttää omassa käyttöliittymässä jo vastaavanlaista palkkia näytön alareunassa.Lisäksi pienempää uudistusta on luvassa pikavalikossa ja lukitusnäytöllä näkyvään mediatoistimen käyttöliittymään. Mediatoistin saa isomman toisto/tauko -painikkeen, joka näkyy oikealla reunalla. Muut painikkeet näkyvät alareunassa. Pikavalikossa näkyvä virtapainike puolestaan siirtyy pikavalikon painikkeiden alapuolelta näytön oikeaan alakulmaan.Google julkaisi alkuvuodesta Android 12L -version , joka on eräänlainen väliversio. Se on suunnattu tableteille ja taittuvaa näyttöä hyödyntäville puhelimille. Versio saapuu valituille Samsungin, Lenovon ja Microsoftin laitteille Android 12L tarjoaa isompaa näyttöä käyttäville laitteille muun muassa alareunan palkin, johon voi kiinnittää sovelluksia ja avata näitä nopeasti. Lisäksi versio parantaa esimerkiksi kahden sovelluksen käyttämistä vierekkäin ja asetuksiin tulee uusi kahden sarakkeen asettelu.Google kertoo, että Android 12L -version ominaisuudet toimivat pohjana Android 13 -käyttöjärjestelmälle. Android 13 tulee sisältämään yhä enemmän ominaisuuksia ja toimintoja, joilla saa enemmän irti laitteen isosta näytöstä.Googlen mukaan isolla näytöllä varustetut laitteet tulevat olemaan iso osa tulevaisuuden Androidia.Google kehittää Media Tap To Transfer -ominaisuutta. Tämä ominaisuus siirtää esimerkiksi Android-puhelimessa soivan kappaleen Android-tablettiin tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen, kun puhelimen vie lähelle tätä laitetta.Ominaisuus on ilmeisesti vastaava Applen iPhonen ja HomePod-kaiuttimien välillä tapahtuvalle siirrolle.Langaton äänentoisto tulee saamaan parannusta, sillä Android 13 tukee LC3 -koodekkia (Low Complexity Communications Codec) osana Bluetooth LE Audio -määrittelyä.LC3 on käytännössä seuraaja SBC-koodekille (low-complexity subband codec).Yhdessä nämä tarjoavat parempaa äänenlaatua puhelimen ja langattomien kuulokkeiden välillä, mutta samalla virrankulutus pienenee.Android 13 sisältää uuden API-rajapinnan sovelluksille, joka mahdollistaa tietyn kielen valitsemisen tietylle sovellukselle ilman, että koko käyttöjärjestelmän kieli vaihtuu.Vaihtaminen onnistuu Android 13 -versiossa näin: Asetukset > Sovellukset > Hallitset sovelluksia > valitse sovellus > Kieli.Android 13 tuo mukanaan laajemman eSIM-tuen. Tämä tarkoittaa, että yhteen eSIMiin voi liittää kaksi operaattoriprofiilia.Näytön yläreunasta vedettävä pikakeskus saa monia uusia painikkeita. Luvassa on esimerkiksi painike QR-koodien lukemiseen, yhden käden tilan käyttöön ja tietosuoja-asetusten avaamiseen.Android 13 mahdollistaa 3D-efektin lisäämisen taustakuvaan, jolloin kuva liikkuu, kun puhelinta liikutetaan. Lisäksi taustakuviin liittyen tulee ominaisuus, joka mahdollistaa taustakuvan himmennyksen eli kuvasta tulee tummempi.Kuvia ja tekstiä kopioidessa näytön alareunaan ilmestyy leikepöydän kuvake, joka näyttää esikatselun muodossa kopioidun sisällön. Kuvaketta klikkaamalla kopioitua tekstiä pääsee muokkaamaan.Puhelimen kameroiden vieressä olevaa LED-valoa käytetään nykyään lähinnä taskulamppuna. Tätä varten käyttöjärjestelmään tuodaan ominaisuus, joka mahdollistaa kirkkauden säätämisen. Kyseinen ominaisuus löytyy jo Samsungin puhelimista.Kehittäjäversiot on suunnattu nimensä mukaisesti kehittäjille, jotka voivat alata testaamaan sovellusten yhteensopivuutta sekä uusia ominaisuuksia. Kehittäjäversion voi kuitenkin halutessaan jo ladata yhteensopiville Googlen Pixel -malleille - vaikka sitä ei tässä vaiheessa millään muotoa suositellakaan.Kehittäjäversioiden jälkeen on luvassa neljä beetaversiota, jotka julkaistaan huhtikuun ja heinäkuun välillä. Näiden myötä Android 13 -versiosta tullaan saamaan lisätietoa. Betaversioita voi myös tavalliset käyttäjät jo käyttää Android Beta -ohjelman kautta, mutta tämä kannattaa tehdä vain sellaiselle laitteelle, jota ei käytä pääsääntöisenä puhelimena.Neljäs beetaversio julkaistiin 13. heinäkuuta. Kyseessä on jo hyvinkin vakaa versio ja Googlen mukaan virallisen version julkaisu tapahtuu muutamien viikkojen kuluessa.Android 13 Beta on saatavilla vain muutamille puhelimille. Android-betaohjelmaan voi liittyä täällä Android 13 -käyttöjärjestelmää voi myös testata emulaattorin avulla Android Studion kautta Varsinainen julkaisu tapahtuu syksyllä 2022, silloin Android 13 pitäisi saapua ainakin näille kännykkämalleille , kunkin valmistajan oman aikataulun puitteissa.Lisätietoa versiosta saa täältä Valmista esimerkiksi Samsung lupaa tuoda Android 13 -päivityksen useille malleille aikanaan.Kaikki Android 13 -päivityksen saavat puhelimen näet AndroidUpdateTrackerin Android 13-sivulta Luvassa on myös paljon muitakin uudistuksia. Näistä voit lukea alla olevista lähteistä.Lähteet: