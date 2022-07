Opas: Mitä tapahtuu, jos jättää Androidin päivittämättä

Tietoturva romahtaa ajan kanssa

Usein puhelinvalmistajien suuret Android-päivitykset menevät pahasti pieleen. Vaikka tarkoitus on hyvä ja mukana tulisi nippu uusia toimintoja, uuden käyttöjärjestelmäversion myötä, niin asiat saattavat silti mennä pahasti pieleen. Joskus uudessa Android-versiossa on merkittäviä ongelmia ja bugeja, jotka rassaavat käyttäjien hermoja.Malliesimerkkinä voidaan pitääsurullisenkuuluisaa Android 12-päivitystä , joka on tyrmätty käyttäjien taholta täysin. Vuonna 2022 jakeluun tullut päivitys muutti OnePlussan käyttöliittymää - useiden mielestä varsin hirveään suuntaan. Lisäksi päivitys on ollut tolkuttoman buginen ja aiheuttanut ongelmia vannoutuneillekin OnePlussan käyttäjille.Näistä uutisista pelästyneenä moni saattaakin pohtia sitä, kannattaako päivitystä asentaa ollenkaan.Mutta..Tiivistetysti: Lyhyellä tähtäimellä ei oikeastaan mitään.Mutta jo puolen vuoden päästä alkaa konepellin alla tapahtumaan asioita, joita käyttäjä ei näe, mutta jotka ovat potentiaalisesti merkittäviä.Kun uusi iso Android-versio on julkaistu tietylle puhelinmallille, käytännössä valmistaja lopettaa kyseisen puhelimen aiempien Android-versioiden tukemisen. Luonnollisesti, koska puhelimelle on jo tarjolla uusi, uusittu käyttöjärjestelmä.Tällöin valmistajakyseisen puhelinmallin vanhoille Android-versioille. Eli vaikka tietoturvapäivityksiä tulisikin edelleen Android 12 -käyttöjärjestelmää käyttäville puhelimille, mutta jos puhelimellesi on jo saatavilla Android 13, ei sinun puhelimellesi tietoturvapäivityksiä jaella, jos käytät vanhaa käyttöjärjestelmää.

Todella pitkässä juoksussa ohjelmat lakkaavat toimimasta

Yhteenvetona

Tämä johtuu siitä, että suurimman osan tietoturvapäivityksistä hoitaa valmistaja, ei varsinainen käyttöjärjestelmän kehittäjä. Tässä puhelimet eroavat selkeästi vaikkapa Windows-tietokoneista, joissa Microsoft hoitaa päivitysten jakelun keskitetysti. Viime vuosina tosin Google on siirtänyt osan tietoturvaan liittyvistä päivityksistään oman Play Services -palvelunsa taakse - mutta ei kaikkea.Tietoturvan heikkeneminen on yleensä pitkän ajan saatossa tapahtuva prosessi - tyypillisesti voitaneen sanoa, että yli vuoden vanhoilla tietoturvapäivityksillä varustettu puhelin on jo jonkinlainen tietoturvariski. Virallinen tiedossa olevien Androidin tietoturva-aukkojen lista antaa hyvää suuntaviivaa siitä, miten turvallinen mikäkin Androidin versio on.Vuosien saatossa sitten käy tilanne, jossa päivitetyt sovellukset eivät enää suostukaan toimimaan vanhan Android-version kanssa. Tähän tosin vaaditaan useiden vuosien kuluminen ennenkuin Android-versioita tulee ja menee ja sovelluskehittäjät ottavat käyttöönsä uusia Androidin toimintoja.Useiden vuosien päivittämättömyyden jälkeen myös puhelimesta itsestään alkaa tulemaan aikamoinen tietoturvapommi ja mm. useat pankkisovellukset kieltäytyvät toimimasta vanhemmilla laitteilla.Lyhyellä aikavälillä suuren Android-päivityksen väliin jättäminen - ja viivästyttäminen - ei ole isokaan riski.Mutta ajan kanssa riskit kasvavat ja vuotta pidempään ei päivityksiä missään nimessä kannattaisi lykätä. Ja toisinaan tietysti käy myös niin, että Androidista löydetään jokin todella vakava tietoturvaongelma ja kaikkia käyttäjiä kehotetaan päivittämään puhelimensa välittömästi - tällöin kannattaa totella ohjeita, vaikka uusi käyttöjärjestelmä pelottaisikin.Tiedon siitä, miten hyvin Android-päivityksiä on saatavilla juuri omalle puhelimellesi löydät mm. Android Update Tracker -sivustolta . Myös Puhelinvertailu seuraa puhelinten päivitystahtia aktiivisesti uutisointimme kautta.