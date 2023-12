Android 14 -päivitysseuranta: Näille puhelimille sen saa - ja näille se on tarkoitus julkaista; mm. Samsung ja OnePlus hurjassa vauhdissa

n uusin puhelinten ja tablettien käyttöjärjestelmäjulkaistiin virallisesti lokakuussa 2023.Julkaisun jälkeen kaikki tuen piirissä vielä olevat Googlen omat Pixel-puhelimet saivat välittömästi päivityksen uuteen käyttöjärjestelmään. Muiden laitevalmistajien osalta liikkeellelähtö on tapahtunut kovin erissä tahdissa. Olemme käyneet laajasti läpi Android 14 mukanaan tuomat uudistukset erillisessä artikkelissamme. Luonnollisesti käyttöjärjestelmän päivittyessä puhelimeen, myös tietoturvapäivitykset kiskaistaan ajan tasalle, joten siinäkin mielessä päivitys kannattaa ehdottomasti asentaa.Valmistajista reippaimman lähdön on ottanut ehdottomasti, jolla on jo ns. vakaa Android 14 saatavilla useammallekin kännykkämallille. Lisäksi usealle mallille on tarjolla beta-kokeiluohjelma, joissa testataan uuden käyttöjärjestelmän toimivuutta.Muista valmistajista myösjaovat jo saaneet vähintään osalle mallistoaan julkaistua virallisen Android 14 -julkaisun.Huomion arvoista on tietysti se, että valmistajat itse kutsuvat Android 14 -päivitystä usein täysin muulla nimellä ja versionumerointikin voi heitellä. Esimerkiksi Xiaomin yhteydessä nimeäminen on hyvinkin villiä, sillä yhtiön oma räätälöity Android kantaa nimeä, mutta sen numerointi kulkee yleensä yhden pykälän Androidia edellä - muttei aina. Eli MIUI15 -päivitys on varmuudella Android 14 -päivitys, mutta uusi, iso MIUI14 -päivityskin saattaa käyttää "pohjalla" Android 14:aa.Lisää epäselvyyttä aiheuttaa se, että Xiaomi on vaihtamassa MIUI:nsa nimen HyperOS:ksi lähiaikoina. Julkaisut menevät kuitenkin edelleen iloisesti ristiin, eli joku puhelin voi saada HyperOS15 -päivityksen, mutta siinä on Android 14. Toinen puhelin voi saada samoihin aikoihin edelleen MIUI15 -päivityksen, jossa on siinäkin Android 14.Listaamme tällä sivulla jatkuvasti päivittyvää listaa puhelinmalleista, joille Android 14 on tietojemme mukaan jo julkaistu - sekä listaa malleista, joille se on tarkoitus julkaista. Listalle nostetaan luonnollisesti myös ne puhelimet, jotka julkaistaan jo valmiiksi Android 14:lla varustettuna.Etenkin vanhempien puhelinten osalta listaa kannattaa tutkia tarkkaan, sillä valmistajien päivityslupaukset ovat eriytyneet toisistaan viime vuosina merkittävästi : osa valmistajista lupaa puhelimilleen jopa viiden vuoden päivityskaarta, kun taas joillain puhelinmalleilla Android-päivityksiä ei ole luvassa kuin yksi, jos sitäkään.Mielenkiintoa lisää myös se, että jotkut valmistajat ovatkin pidentäneet päivitystukea malleille - eli jollekin puhelinmallille on julkaisun yhteydessä luvattu vaikkapa kaksi Android-päivitystä, mutta lupaus onkin yllättäen pidennetty kolmeen. Koetamme pitää listan näiltäkin osin ajan tasalla.Listamme pohjautuu tiedossa oleviin päivityslupauksiin ja kännyköiden vertailupalvelumme tietoihin, julkaisuajankohtineen. Lisäksi olemme käyttäneet pohjatietoina mm. valmistajien virallisia päivityslupauksia, Androidin päivityksiä seuraavaa tietokantaa , useita uutislähteitä sekä uusien puhelinten julkaisun yhteydessä mainittuja päivitysaikatauluja.Lista tulee päivittymään jatkuvasti, sitä mukaa kuin valmistajien suunnitelmat tarkentuvat.

Jos haluat seurata tämän hetken tilannetta jo julkaistun Android-version osalta, suosittelemme seuraamaan Android 13 -päivitysseurantaamme Päivitetty lista ajan tasalle uusimpien päivityslupausten ja tuotejulkistusten tietojen pohjalta.Päivitetty lista ajan tasalle uusimpien puhelinmallien ja päivityslupausten osalta. Päivitetty ensimmäiset Android 14 beta-tiedot muiltakin valmistajilta kuin Googlelta.Päivitetty lista ajan tasalle.Päivitetty lista ajan tasalle, lisätty Samsungin beta-ohjelmaan kuuluvat mallit, lisätty edellisen päivityksen jälkeen julkaistut uudet puhelimet.Päivitetty lista ajan tasalle kaikin puolin.Päivitetty Samsungin aikataulut ja lista; päivitetty Sonyn ja OnePlussan jo päivittyneet mallit listalle.Päivitetty listat Samsungin ja OnePlussan osalta, jotka ovat saaneet vakaan Android 14 -päivityksen julkaistua edellisen listan päivittymisen jälkeen useammallekin mallille.