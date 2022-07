Tältä näyttää Wear OS 3 Montblancin kellossa

julkaisi hiljattain Summit 3 -älykellon, joka käyttää Wear OS 3 -käyttöjärjestelmää. Tähän asti kyseinen käyttöjärjestelmä on ollut käytössä vain Samsungin Galaxy Watch4 -kellossa Uudistetun Wear OS -käyttöjärjestelmän päälle Samsung kuitenkin käyttää omaa One UI Watch -käyttökokemusta. Tämän myötä käyttöliittymä näyttää hieman erilaiselta kuin niin sanottu puhdas Wear OS 3.Nyt Montblanc on julkaissut YouTube-kanavallaan kymmenen videota, jotka paljastavat, miltä Wear OS 3 näyttää, kun kyseessä on muu kuin Samsungin kello.Montblancin kellossa on kolme painiketta, joista yksi on pyörivä kruunupainike.Kruunupainiketta painamalla avautuu valikko kaikista kellon sovelluksista. Samsungin kellossa valikko avautuu, kun pyyhkäisee näytöllä alhaalta ylös.

Sovellusvalikko avautuu painamalla kruunupainiketta

Montblancin kellon pikapaneelissa on 9 painiketta

Vastaava pyyhkäisy Montblancin kellossa avaa ilmoitukset. Tältä osin ero on merkittävin, sillä One UI Watch -käyttöliittymässä ilmoitukset tulevat esille, kun pyyhkäisee kellon oikeaa reunaa.Summit 3 -kellon kruunupainikkeen kaksoisnapautus avaa Google Payn, kun taas Galaxy Watch4:n paluunäppäimen pitämisen hetken pohjassa avaa Samsung Payn.Kummassakin käyttöliittymässä pikapaneeli avautuu pyyhkäisemällä ylhäältä alaspäin. Samsungin kellossa pikapaneelissa on kuusi vaihtoehtoa ja lisää saa näkyviin pyyhkäisemällä sivulle. Montblancin pikapaneelissa on yhdeksän painiketta.Lisäksi pientä eroa löytyy laattojen muokkaamisen osalta.Montblanc Summit 3 -kellossa on 1,28-tuumainen pyöreä AMOLED-näyttö 416 x 416 pikselin tarkkuudella.Suorituskykyä antaa Snapdragon Wear 4100+ -piiri, käyttömuistia on yksi gigatavu ja tallennustilaa on kahdeksan gigatavua.Laitteessa on myös sykemittari, mikrofoni, Bluetooth 5.0, Wifi ja NFC. Puhelimeen asennetaan kaveriksi Montblanc Summit -sovellus ja Androidilla kello tukee Fast Pair -teknologiaa eli kellon saa yhdistettyä nopeasti pitämällä kelloa puhelimen lähellä.Summit 3 -kello on kuitenkin suunnattu vain tietynlaisille käyttäjille, sillä hinta yltää peräti 1300 euroon. Galaxy Watch4 -kelloa saa noin 200 eurolla Lähde: Android Authority