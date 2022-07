Suosittu Nova Launcher ja Sesame saivat uuden omistajan

Mobiililaitteilla analytiikkaa suorittavaon hankkinut, joka on Androidin yksi suosituimmista launcher-sovelluksista.Launcher-sovelluksella eli aloitusnäyttösovelluksella voi helposti muuttaa Androidin aloitusnäyttöä ja muuta ohjelmistoa. Nova Launcher on yksi suosituimmista tällaisista sovelluksista. Sillä on yli 50 miljoonaa latauskertaa. Nova Launcher on ilmainen, mutta pienellä kertamaksulla saa lisää ominaisuuksia. Lehdistötiedotteen mukaan Branchin alaisuudessa Nova jatkaa toimintaansa samalla tavalla, mutta uuden omistajan alaisuudessa sovellukselle pystytään tuomaan uusia ominaisuuksia.Novan avulla Branch pyrkii suorittamaan testejä ja saamaan niistä Novan yhteisön avulla palautetta ennen kuin kyseiset ominaisuudet skaalataan suuremman yleisön käyttöön.

Nova Launcherin kehittäjäkertoo Nova Launcherin nettisivuilla , että ilmainen versio tulee jatkossakin pysymään ilmaisena eikä siihen lisätä mainoksia. Myös maksullinen Prime-versio tulee olemaan jatkossakin saatavilla.Kevin kertoo, että Branch haluaa mitata Branchin inspiroimien ominaisuuksien käyttöä Novassa. Nova on jo aikaisemmin sisältänyt analytiikkaa, josta käyttäjä voi halutessaan kieltäytyä. Kieltäytyminen on jatkossakin mahdollista.Branchin alaisuuteen siirtyy samalla myös Sesame Search, joka Androidilla toimiva yhteystietojen hakukone. Nova ja Sesame ovat jo muutaman vuoden ajan tehneet yhteistyötä.Sekä Novan että Sesamen nykyiset työntekijät jatkavat työskentelyä myös Branchin alaisuudessa.