Tältä näyttävät tulevat Galaxy Watch5- ja Watch5 Pro -kellot

esittelee seuraavalla viikolla, 10. elokuuta , uusia laitteita. Näiden joukkoon lukeutuvat taittuvaa näyttöä hyödyntävät Galaxy Z Fold4 - ja Galaxy Z Flip4 -puhelinmallit sekä Galaxy Watch5 -sarjan älykellot.Totutusti laitteet ovat päätyneet erilaisten vuotojen kohteeksi. Esimerkiksi Galaxy Watch5 -kellojen ulkonäkö on paljastunut vuotojen myötä.Sarja koostuu tavallisesta Galaxy Watch5 -versiosta ja Galaxy Watch5 Pro -mallista, joka korvaa viime vuoden Galaxy Watch4 Classic -mallin. Kummastakin on luvassa Bluetooth- ja LTE-versiot. 91Mobiles on julkaissut sivuillaan kuvan, joka paljastaa kellojen ulkonäön eri kuvakulmista. Ulkonäöltään uudet mallit muistuttavat pitkälti edeltäjämalleja.

Vasemmalla puolella Watch5 Pro ja oikealla Watch5. Kuva: 91Mobiles.

Kummassakin mallissa on pyöreä näyttö, jonka ympärillä on kiertää kehys. Oikealle kyljelle on laitettu kaksi painiketta, joiden välissä on mikrofoni. Vasemmassa kyljessä on kaiutin. Takaa puolestaan löytyy erilaiset sensorit.Galaxy Watch5 Pro -mallissa käytetään kuitenkin erikoisempaa ratkaisua lukituksen osalta.Jo aiemmin samainen sivusto julkaisi kelloista 3D-animaation , josta tulevien kellojen ulkonäköä voi ihmetellä tarkemmin.