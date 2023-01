Testissä Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Pro on siis malliston kookkain ja painavin noin 46 gramman myötä. Kello ei kuitenkaan ole liian suuri tai painava, sillä yleisesti kello on hyvin huomaamattoman tuntuinen ranteessa.

Watch5 Pro on kooltaan 45 millimetriä, kun tavallinen versio on saatavilla 40 ja 44 millimetrin koossa.

Galaxy Watch5 on saatavilla Bluetooth-mallina ja LTE-mallina. Ensimmäisen suositushinta on 479 euroa ja jälkimmäisen 529 euroa . Galaxy Watch5 Pro arvostelun kirjoitushetkellä hinnat ovat jo tulleen alaspäin.

Galaxy Watch5 Pro on Samsungin vuoden 2022 älykellomalliston kärkimalli. Se sijoittuu tavallisen Galaxy Watch5:n yläpuolelle, josta on saatavilla kaksi kokovaihtoehtoa, kun taas Galaxy Watch5 Pro on saatavilla vain koossa iso.

Yksi koon suurimmista eduista on suurempi akku.

Samsung on saanut laitettua Pron sisälle 590 milliampeeritunnin akun, kun esimerkiksi 44 mm:n Galaxy Watch5:ssa on 410 mAh akku. Suuren akun myötä Samsung lupaa Prolle jopa 80 tunnin eli yli 3 vuorokauden akunkeston.

Tuohon lukemaan voi kuitenkin yltää vain tietyin ehdoin.

Itse pidän kellon komealla 1,4 tuuman AMOLED-näytöllä aina päällä olevaa näyttöä aina päällä (toki öisin näyttö on poissa päältä), joka tietenkin verottaa akkua. Näytön päällä on safiirilasia ja kellon runkoa on titaania. Kello on saanut IP68-luokituksen.

Lisäksi käytän kelloa pari kertaa päivässä seuraamaan liikuntasuoritusta eli tällöin GPS on käytössä.

Tällaisella käytöllä kellon saa ladata noin puolentoista vuorokauden välein, joka on oikeaksi älykelloksi varsin hyvä tulos. Niin sanotuissa kevytälykelloissa on usein selvästi parempi akunkesto eli jopa viikon, mutta näissä laitteissa on vähemmän älykkäitä ominaisuuksia.

Lataaminen puolestaan voisi olla parempaa.

Watch5 Pro -kellossa käytetään uudenlaista lukitusmekanismia. Hihnat ovat kiinni toisissaan ja kello pujotetaan käteen. Tämän jälkeen magneettisen lukitusmekanismin avulla kello kiristetään ranteeseen.