Samsung julkaisi jatkajan suositulle Galaxy A22 5G -mallille

julkaisi hiljaisesti Galaxy A23 5G -mallin, joka sijoittuu edulliseen hintaluokkaan. Jo aikaisemmin tänä vuonna Samsung julkisti Galaxy A23 4G -mallin.Laitteen etupuolella on 6,6-tuumainen Full HD+ Infinity-V -näyttö, joka perustuu LCD-tekniikkaan. Virkistystaajuus jää perinteiseen 60 hertsiin. Infinity-V viittaa näyttöloveen, jossa on 8 megapikselin kamera.Taakse on laitettu 50 megapikselin pääkamera, joka hyödyntää optista kuvanvakainta (OIS). Lisänä ovat 5 megapikselin ultralaajakulma sekä turhat 2 megapikselin syvyys- ja makrokamerat.Suoritinta Samsung ei paljastanut , mutta tietojen mukaan kyseessä on Snapdragon 695 -piiri. Tämä piiri löytyy muun muassa OnePlus Nord CE 2 Lite - ja realme 9 Pro -puhelimista.

Galaxy A23 5G:n värivaihtoehdot.

Samsungin laitteessa piirin parina on 4, 6 tai 8 gigatavua RAM-muistia ja 64 tai 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Muistikortin ansiosta tallennustilaa saa jopa teratavuun asti lisää.Laitteen sisällä on myös 5000 mAh akku.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 12 ja Samsungin oma One UI 4.1. Päivitystuesta ei ole tietoa, mutta oletettavasti laite saa ainakin Android 13- ja Android 14-versiot päivityksenä.Aiemmin tänä vuonna Samsung teki hurjan lupauksen, sillä keskitason A-sarjalaisille luvataan tuoda päivityksiä peräti Android 16 -versioon saakka Toistaiseksi Galaxy A23 5G:n saatavuudesta tai hinnasta Suomessa ei ole tietoa.Galaxy A23 5G toimii jatkajana suositulle Galaxy A22 5G -puhelimelle, joka oli esimerkiksi heinäkuun myydyin puhelin . Tämä malli tuli saatavilla aikoinaan 229 eurolla.Tuohon 229 euron hintaan kuitenkin myydään tällä hetkellä uutta Galaxy A13 5G -puhelinta, joten oletettavasti Galaxy A23 5G:n hinta osuu noin 300 euroon.