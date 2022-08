Tässä heinäkuun ostetuimmat puhelimet - kärjessä edullinen Galaxy A22 5G

"Ensimmäinen puhelin hankitaan lapselle etenkin perheen sisäisen yhteydenpidon helpottamiseksi ja sen valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti hintaan ja helppokäyttöisyyteen", kertoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.

Kuun vaihtumisen myötä operaattorit, Gigantti ja Veikon Kone ovat paljastaneet heinäkuun myydyimmät puhelimet . Lisäksi DNA ja Elisa paljastivat omat listat älykelloista Puhelimien myyntiin on vaikuttanut koulujen lähestyvä alku ja tämä näkyy etenkin edullisen hintaluokan laitteissa, jotka ovat olleet kysyttyjä.





Koko kuun myydyin puhelin oli Samsungin Galaxy A22 5G, jota myydään tällä hetkellä 149 eurolla. Kyseinen laite julkaistiin jo vuosi sitten ja se tarjoaa muun muassa 90 hertsin Full HD -näytön sekä 5000 mAh akun.



"Apple iPhone 13 nousi Telialla myydyimmäksi puhelimeksi. Tämä on mielenkiintoinen huomio, sillä viimeksi Applen puhelin on ollut listan kärjessä viime vuoden helmikuussa. Toki useat iPhone-mallit ovat olleet hyvillä sijoituksilla poikkeuksetta joka kuukausi", kertoo Telian laiteliiketoiminnan johtaja Markku Saranpää.

Tuttuun tapaan listalla on myös paljon muita Samsungin laitteita.Suosittuja laitteita ovat esimerkiksi yksi tämän hetken parhaista puhelimista omassa hintaluokassaan oleva Galaxy A52s ja Galaxy A13 Mielenkiintoisesti ja ehkäpä hieman yllättäen Veikon Koneella kärkipaikan nappasi tämän vuoden Galaxy A53 -malli.Applen osalta parhaiten pärjäsi iPhone 13 , joka on esimerkiksi Telian kuluttajien listan kärjessä.





Xiaomin laitteet alkavat myös yhä enemmän yleistymään myydyimpien listoilla. Esimerkiksi DNA:n ja Elisan listalta löytyvät Redmi Note 10 5G ja Redmi 9C NFC.







Heinäkuun loppupuolella myyntiin tuli mielenkiintoinen uusi 5G-puhelin Nothing phone (1), jonka alku on Suomessa ollut lupaava. Kyseinen laite on saatavilla Suomessa Elisan ja Verkkokauppa.comin kautta.





"Nothing-puhelinten toimitukset alkoivat heinäkuun loppupuolella ja isoimman muistikapasiteetin mallin toimitukset lähtevät liikkeelle elokuussa. Phone (1) 5G:n myynti on lähtenyt reippaasti käyntiin, vaikka se jäi vielä niukasti ulos myydyimpien listalta. Uusia puhelinbrändejä ei ole viime vuosina noussut myydyimpien listalle kovin paljoa, joten on mielenkiintoista nähdä, miten tämän uuden haastajan tarina jatkuu", kertoo Elisan kuluttaja-asiakkaiden liiketoimintajohtaja Ville Valkama.







DNA:n myydyimmät puhelimet heinäkuussa 2022

Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A52s 5G Apple iPhone 13 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Xiaomi Redmi 9C NFC Apple iPhone 13 Pro 5G Apple iPhone 11 Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G OnePlus Nord CE 2 5G Apple iPhone 13 mini 5G OnePlus 9 5G

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille heinäkuussa 2022

Samsung Galaxy A22 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Samsung Galaxy A52s 5G Apple iPhone 13 5G OnePlus Nord 2 5G Apple iPhone 12 5G Xiaomi Redmi 9C NFC OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A03 Apple iPhone 11 Nokia 105 Apple iPhone 13 Pro Max 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A13

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille heinäkuussa 2022

Apple iPhone 12 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy xCover 5 Enterprise edition Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Samsung Galaxy A52s 5G Nokia G21 Apple iPhone 13 mini 5G Samsung Galaxy A13 Apple iPhone 13 Pro Max 5G Samsung Galaxy A32 5G Enterprise edition Samsung Galaxy S22 5G Apple iPhone 11 Xiaomi Redmi 9C NFC

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille heinäkuussa 2022

Apple iPhone 13 5G OnePlus 9 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A52s 5G Xiaomi Redmi 9C Samsung Galaxy A03 Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille heinäkuussa 2022

Samsung Galaxy A32 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy S21 5G Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 13 5G Apple iPhone SE 5G Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A33 5G

Gigantin myydyimmät puhelimet heinäkuussa 2022

Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 12 OnePlus Nord 2 5G Apple iPhone 13 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A03 Apple iPhone 13 Pro

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet heinäkuussa 2022

Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A52S 5G Honor X7 Samsung Galaxy XCover 5 EE OnePlus Nord CE2 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A13 Apple iPhone SE 5G

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet heinäkuussa 2022

Huawei Watch Fit Apple Watch Series 7 GPS Apple Watch SE GPS Samsung Galaxy Watch4 4G Honor Band 5 Samsung Galaxy Watch4 BT Xplora X5 Play Huawei Watch GT 3 Apple Watch Series 7 GPS+Cellular Xplora XGO2 Apple Watch SE GPS+Cellular Honor Band 6 OnePlus Watch Samsung Galaxy Watch4 Classic 4G Huawei Band 6

Elisan myydyimmät älykellot heinäkuussa 2022

Huawei Band 6 Apple Watch S7 GPS Huawei Watch Fit Samsung Galaxy Watch 4 LTE eSIM Samsung Galaxy Watch 4 Classic LTE eSIM Polar Ignite 2 Huawei Watch 3 LTE eSIM Polar Vantage M2 Samsung Galaxy Watch 4 GPS Apple Watch S7 GPS+Cellular eSIM Garmin Fenix 6X PRO Huawei Watch GT 3 GPS Apple Watch SE GPS Polar Ignite Apple Watch SE GPS+Cellular eSIM

Myydyimpien älykellojen- ja rannekkeiden osalta esimerkiksi Huawein edulliset laitteet ovat menestyneet hyvin.DNA:lla kärjessä on Huawei Watch Fit ja Elisalla puolestaan Huawei Band 6.DNA:lta myös kerrotaan, että kesäkuussa myyntiin tulleiden Xplora -kellopuhelinten kysyntä on ollut kesän aikana tasaisessa kasvussa, kun kuluttajien tietoisuus tuotteen saatavuudesta DNA:lla on laajentunut.Kellopuhelinta hankitaan myös paljon ekaluokkalaisille ja DNA:lla odotetaankin, että kellopuhelinten kysynnän piikki on elokuun alussa juuri ennen koulujen alkua.