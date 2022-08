Näin paljon maksavat Fold4 ja Flip4 - saatavilla heti 100 euron alennus

Fold4 ja Flip4 hinnat

1 149 € (128GB)

1 199 € (256GB)

1 329 € (512GB)

1 169 € (128GB, Enterprise Edition)

1 879 € (256GB)

1 999 € (512GB)

julkaisi neljännen sukupolven taittuvaa näyttöä hyödyntävät laitteet: Galaxy Z Fold4 ja Galaxy Z Flip4 Samsung Galaxy Z Flip4 ja Galaxy Z Fold4 ovat ennakkotilattavissa Suomessa 10. elokuuta alkaen, ja älypuhelimien myynnin aloitus Suomessa on 26. elokuuta.Galaxy Z Flip4 -suositushinnat:Galaxy Z Fold4 -suositushinnat:

Ennakkotilaajan edut

Fold4 ja Flip4 tarjous

Kun ennakkotilaat Galaxy Z Flip4:n tai Z Fold4:n 25. elokuuta mennessä ja oston yhteydessä vaihdat vanhan puhelimesi, saat puhelimen senhetkisen vaihtoarvon lisäksi jopa 200 € lisävaihtohyvityksen.Saat lisäksi Samsungin Care+ -palvelun ilmaiseksi yhden vuoden ajaksi ostopäivästä alkaen.Lisätietoa saa täältä Uusia laitteita on mahdollista hankkia heti myös alennetulla hinnalla.Esimerkiksi jälleenmyyjistä Gigantilla on käynnissä tarjous 25. elokuuta asti.Gigantti tarjoaa 100 euron alennuksen Galaxy Z Flip 256 GB, Galaxy Z Flip 512 GB ja Galaxy Z Fold4 512 GB versioista.Alennuksen saa Gigantilta, kun tuotteen on lisännyt ostoskoriin ja tarjouskoodiksi laittaaSamalla koodilla saa myös 50 euron alennuksen Watch5 Pro -älykellosta ja 25 euron alennuksen Buds2 Pro -kuulokkeista.