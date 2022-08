Samsung esitteli Galaxy Z Fold4 ja Galaxy Z Flip4 puhelimet

esittelit neljännen sukupolven taittuvaa näyttöä käyttävät kännykät. Galaxy Z Fold4 ja Galaxy Z Flip4 muistuttavat hyvin pitkälti viime vuoden malleja , mutta joitain muutoksia on tietenkin tuotu.Uudet versiot tarjoavat esimerkiksi parempaa suorituskykyä ja kameraa.Z Fold4:n hinnat alkavat 1879 eurosta ja Z Flip 4:n 1149 eurosta.Katso myös: Näin paljon maksavat Fold4 ja Flip4 - saatavilla heti 100 euron alennus Samsung Galaxy Z Flip4 ja Galaxy Z Fold4 ovat ennakkotilattavissa Suomessa 10. elokuuta alkaen, ja älypuhelimien myynnin aloitus Suomessa on 26. elokuuta.

Galaxy Z Fold4

1 879 € (256GB)

1 999 € (512GB)

Galaxy Z Flip4

1 149 € (128GB)

1 199 € (256GB)

1 329 € (512GB)

1 169 € (128GB, Enterprise Edition)

Fold4:n sisällä on tuore Snapdragon 8+ Gen 1 -piiri. Paremman suorituskyvyn lisäksi lämmöt pitäisivät olla matalammat aiempaan verratessa.Myös Flip4 käyttää Snapdragon 8+ Gen 1 -piiriä.Fold4 on varustettu 12 gigatavun RAM-muistilla, kun Flip4:ssa sitä on 8 gigatavua. Tallennustilaa Fold4:ssa on 256/512 gigatavua tai jopa teratavu tietyillä alueilla. Flip -laitteessa tallennustila alkaa 128 gigatavusta.Fold4:n taittuva päänäyttö on kooltaan 7,6-tuumainen ja se toimii 120 hertsin virkistystaajuudella. Virkistystaajuus vaihtelee sisällöstä riippuen 1 - 120 hertsin välillä. Näyttö tukee edeltäjän tapaan S Pen -kynää, mutta se tulee hankkia erikseen.Päänäytön alla on 4 megapikselin etukamera.Z Fold4 on ensimmäinen laite, jossa on Android 12L eli suuremmille Android-laitteille suunnattu versio. Laite myös saa päivityksiä pitkään, sillä tämä puhelin tulee saamaan aikoinaan Android 16 -version Tämä versio mahdollistaa paremman moniajon, sillä päänäyttöä käytettäessä voi hyödyntää uutta tehtäväpalkkia, jossa on muutamia sovelluksia kiinnitettynä.Etupuolen näyttö on 6,2-tuumainen ja siinä käytetään myös 120 hertsin virkistystaajuutta.Galaxy Z Fold 4:n mitat ovat avattuna 155,1 x 130,1 x 6,3 millimetriä ja suljettuna 155,1 x 67,1 x 15,8 millimetriä. Painoa on 263 grammaa.Samsungin mukaan Z Flip4 ja Z Fold4 ovat Samsungin kaikkien aikojen kestävimmät taitettavat älypuhelimet Armor Aluminum -rungon, saranasuojuksen sekä eksklusiivisen Corning Gorilla Glass Victus+ -näyttölasin ansiosta.Päänäyttöpaneelin kestävyys paranee myös optimoidun kerrosrakenteen ansiosta, mikä auttaa vähentämään ulkoisen iskun aiheuttamia vaurioita.Lisäksi sekä Z Flip4 että Z Fold4 on varustettu IPX8-luokituksella.Taakse on laitettu 50 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulma ja 10 megapikselin telekamera.Galaxy Z Fold4 -suositushinnat:Paremman suorituskyvyn lisäksi Z Flip4 tarjoaa edeltäjään nähden parempaa akunkestoa.Sisällä on nyt 3700 mAh akku, kun edeltäjässä on 3300 mAh akku. Kookkaamman akun myötä virtaa riittää muutamaksi tunniksi enemmän.Lisäksi Flip4 tukee nyt 25 watin latausta, jolla akun saa tyhjästä 50 prosenttiin 30 minuutissa.Laitteen päänäyttö on 6,7-tuumainen ja sen virkistystaajuus vaihtelee 1 - 120 hertsin välillä.Takana on 1,9-tuumainen kakkosnäyttö. Sen viereltä löytyvät 12 megapikselin pääkamera ja 12 megapikselin ultralaajakulma.Galaxy Z Flip4 -suositushinnat: