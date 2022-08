Xiaomin taittuvanäyttöinen MIX Fold 2 on vain 5,4 millimetriä paksu avattuna

Samsung esitteli eilen taittuvanäyttöisen Galaxy Z Fold4 -puhelimen ja nyt Xiaomi esitteli on vastineen tälle julkaisemalla-laitteen. MIX Fold 2 on Fold4:n tapaan tabletin ja älypuhelimen yhdistelmä eli laitteen kannessa on pienempi näyttö, mutta avattaessa pääsee käyttämään isompaa näyttöä.Xiaomin laite on avattuna erittäin ohut, sillä paksuutta on vain 5,4 millimetriä. Vastaavasti Samsungin uutuus on avattuna 6,3 millimetriä paksu. Ohuen rakenteen myötä laitteen kerrotaan olevan miellyttävä kädessä.Painoa laitteella on 262 grammaa.Ohuempi rakenne on onnistuttu saavuttamaan uudella saranamekanismilla, joka on ohuempi ja sisältää vain 87 osaa.

Laitteen päänäyttö on 8,02-tuumainen Samsung Eco2 OLED, joka kuluttaa 25 prosenttia vähemmän energiaa kuin tavallinen näyttö. Taittuvanäyttö käyttää 2160 x 1914 pikselin tarkkuutta ja sen virkistystaajuus vaihtelee 1 - 120 hertsin välillä.Ulkopuolella on 6,56-tuumainen 120 hertsin OLED-näyttö, joka hyödyntää 21:9-kuvasuhdetta ja 2520 x 1080 pikselin tarkkuutta.Kumpikin näyttö yltää 1000 nitin kirkkauteen.Kuvaaminen onnistuu 50 megapikselin IMX766 -pääkameralla, 13 megapikselin ultralaajakulmalla ja 8 megapikselin telekameralla. Kameroiden osalta yhteistyötä tehdään Leican kanssa Laitteen sisälle on saatu mahtumaan Snapdragon 8+ Gen 1 -piiri ja 4500 mAh akku 67 watin latauksella. RAMia on 12 gigatavua ja tallennustila alkaa 256 gigatavusta.Kiinassa laitteen hinta alkaa 8999 juanista eli noin 1300 eurosta. Laite tuskin tulee saataville muualla.