4,49 euron Snapchat+ nyt saatavilla Suomessa

Sosiaalisen median palvelujulkaisi kesäkuun aikana maksullisen Snapchat+ -palvelun ja se tuli saataville valituissa maissa. Nyt palvelua pääsee käyttämään myös Suomessa.Snapchat+ -tilauksen saa käyttöön Snapchatin asetuksista. Palvelun hinnoittelu on hieman erikoinen.Snapchatin iOS-versiossa hinta on 4,49 euroa kuukaudessa tai 45,99 euroa vuoden osalta.Android-laitteella hinta on puolestaan 4,99 euroa kuukaudessa tai 48,99 euroa 12 kuukauden osalta.Maksamalla palvelusta saa käyttöönsä erityisiä, kokeellisia ja ennakkoon julkaistavia ominaisuuksia.

Ominaisuudet näet alla olevasta kuvasta.Snapchat+:n avulla esimerkiksi parhaan kaverin voi kiinnittää ykköspaikalle tai sen avulla voi käyttää Snapchatin selainversiota Lähde: SuomiMobiili