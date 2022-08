S-mobiili on tällä hetkellä rikki - väittää Android-puhelimen käyttöjärjestelmän olevan muokattu

Useat S-Pankin asiakkaat raportoivat tällä hetkellä, että Androidin-sovellus ei toimi.Käyttäjien mukaan Androidilla S-mobiili ohjaa käyttäjän tälle sivulle , kun sovelluksen avaa.Tuo sivu ilmoittaa, että käyttöjärjestelmä on muokattu eli rootattu. Roottaaminen tarkoittaa, että Android-laitteen käyttäjälle annetaan root-oikeudet laitteeseensa eli mahdollisuus muokata kaikkia Android-laitteen käyttöjärjestelmän asetuksia.S-Pankki ilmoittaa, että käytännössä roottaus myös tarkoittaa, että laitteen käyttöjärjestelmän suojaus on purettu. Tämä on turvallisuusriski, jonka takia S-mobiilia ei pysty käyttämään muokatulla laitteella.Ongelma on se, että käyttäjien toimesta käyttöjärjestelmälle ei ole tehty muutoksia, mutta S-mobiili jostain syystä näin luulee.Lauantaista 20.8. alkaen S-mobiilin Google Play -kaupan sivulle on annettu useita kommentteja , että sovellus herjaa laitteen olevan rootattu.

S-Pankki kommentoi yhdelle Twitter-käyttäjälle, että ongelma koskee osaa asiakkaista ja että asia on parhaillaan selvityksessä.