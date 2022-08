Fitbit julkisti Sense 2- ja Versa 4-älykellon sekä Inspire 3-aktiivisuusrannekkeen

Sense 2 ja Versa 4

Nykyisin Googlen alaisuudessa toimivajulkisti kerralla kolme puettavaa laitetta: Sense 2, Versa 4 ja Inspire 3.Näiden edeltäjämallit myös julkaistiin samaan aikaan vuonna 2020 Sense 2 ja Versa 4 ovat älykelloja.Fitbit kertoo, että nämä laitteet on suunniteltu aikaisempia malleja ohuemmiksi ja kevyemmiksi varmistamaan käyttömukavuuden.

Sense 2:ssa on uusi Body Response -sensori

Versa 4:n kyljessä on painike.

Hinnat ja saatavuus

Kummassakin laitteessa hyödynnetään Fitbit OS -käyttöjärjestelmää. Googlen myötä käyttöjärjestelmä saa pian Google Maps -karttapalvelun ja Google Wallet -maksusovelluksen Muuten uudistukset ovat varsin maltillisia.Kelloissa on nyt 40 harjoitustilaa eli yli tuplasti entistä enemmän. Mukana on uusia lajeja kuten HIIT, painonnosto, CrossFit ja tanssi. Harjoitusten tukena on sisäänrakennettu GPS, joka kerää tarvittavat tiedot matkasta.Tarjolla on sykkeen, aktiivisuuden ja unen seuranta, stressinhallinta, reaaliaikaiset tilastot ja paljon muuta. Premium-palvelun kautta saatava uutuus, uniprofiilitoiminto, kertoo käyttäjälle millainen nukkuja hän on, havaitsee nukkumisessa toistuvia ilmiöitä ja auttaa parantamaan unen laatua.Kaksikon merkittävin ero on se, että Sense 2:ssa on kehittynyt stressinhallinta.Sense 2 vie Fitbitin stressinhalllinnan askeleen pidemmälle uudella Body Response -sensorilla, joka mittaa jatkuvasti ihon pinnan lämpötilaa (cEDA).Lisäksi se mittaa sykettä ja sykevälivaihtelua, mikä auttaa käyttäjää helpommin ymmärtämään, milloin keho osoittaa mahdollisia merkkejä stressistä, havaitsemaan ajan mittaan potentiaalisia stressiä laukaisevia tekijöitä sekä luomaan käytäntöjä, joilla parantaa stressinsietokykyä.Body Responsen antaman ilmoituksen jälkeen Sense 2 suosittelee eri stressinhallintakeinoja, kuten mielialan ylöskirjaamista, ohjattua hengitys- tai mindfulness-harjoitusta suoraan älykellosta tai Fitbitin sovelluksessa.Kummassakin mallissa on nyt myös sivupainike, joka helpottaa käyttämistä liikunnan aikana.Inspire 3 on yksinkertaisempi aktiivisuusranneke.Sen avulla on helppo seurata tietoja tärkeimmistä mitattavista asioista, kuten aktiivisuus, syke, unenlaatu, stressinhallinta, sydänterveys ynnä muuta.Inspire 3:ssa on nyt myös SpO2-sensori happisaturaation mittaamiseen.Ohueksi ja kevyeksi muotoillussa Inspire 3:ssa on OLED-värinäyttö, joka tukee kosketusta. Aiemmassa mallissa on yksivärinen LED-näyttö.Akunkesto yltää kuitenkin edeltäjämallin tapaan jopa 10 vuorokauteen, mutta Aina päällä -näytön kanssa käyttöaika lyhenee 3 vuorokauteen.Omaa GPS-yhteyttä aktiivisuusrannekkeessa ei ole, vaan tätä varten tulee yhdistää puhelin.Laitteet ovat tilattavissa 24.8. alkaen ennakkoon verkkokaupassa osoitteessa fitbit.com ja valikoiduilla jälleenmyyjillä. Inspire on saatavilla maailmanlaajuisesti syyskuussa, Versa 4 ja Sense 2 myöhemmin syksyllä.Suomessa Fitbitin jälleenmyyjiä ovat Gigantti, Power, XXL ja verkkokauppa.com.Versa 4 on saatavilla hintaan 229,95€, Sense 2 hintaan 299,95€ ja Inspire 3 hintaan 99,95€.Kaikkien laitteiden mukana tulee kuuden kuukauden maksuton kokeilujakso Fitbit Premium -jäsenpalvelua (uusille käyttäille).