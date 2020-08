Fitbit julkaisi Sense -älykellon, Versa 3 -älykellon sekä Inspire 2 -aktiivisuusrannekkeen

Fitbit Sense

Fitbit Versa 3

Fitbit Inspire 2

on julkaissut kolme puettavaa uutuutta. Näistä tärkein on-älykello, jonka kerrotaan olevan yhtiön edistynein, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden seurantaan tarkoitettu laite. Lisäksi Fitbit esitteli-älykellon sekä-aktiivisuusrannekkeen.Fitbit Sense sisältää ensimmäisenä älykellona ihon sähkönjohtavuuden muutoksia mittaavan EDA-sensorin (electrodermal activity) stressinhallintaan. EDA Scan -sovelluksen kanssa käytettäessä laite havaitsee laitteen päälle asetetusta kämmenestä pieniä muutoksia ihon hikoilemisen sähkönjohtavuudessa, mikä voi auttaa ymmärtämään kehon reaktioita stressaavissa tilanteissa ja hallitsemaan stressiä. Tulokset voidaan yhdistää Fitbit-sovelluksen mindfulness-harjoituksiin, josta nähdään, miten keho reagoi harjoitukseen.Lisäksi Sensestä löytyy uusi Stress Management Score -toiminto, joka mittaa kehon reaktioita stressiin perustuen sykkeestä, unesta ja aktiivisuudesta saataviin tietoihin. Fitbit-sovelluksen stressinhallinta-osiossa voi tarkastella pisteistä sekä suosituksia parempaan stressinhallintaan esimerkiksi erilaisten hengitysharjoitusten muodossa.Fitbit Sense on Fitbitin ensimmäinen laite, jossa on sydämen rytmiä arvioiva EKG-sovellus. Sovellus auttaa havaitsemaan eteisvärinän (AFib) oireita. Sense tarjoaa jatkuvan sykemittauksen ja Active Zone Minutes -toiminnon, joka esiteltiin Fitbit Charge 4 -aktiivisuusrannekkeen yhteydessä. Active Zone Minutes -ominaisuus seuraa käyttäjän sykettä harjoituksesta riippumatta ja vertaa sykealueella vietettyä aikaa viikottaiseen 150 minuutin tavoitteeseen.Sense hyödyntää uutta edistynyttä PurePulse 2.0 -teknologiaa, joka yhdistää uuden monipolkuisen sykesensorin ja päivitetyn algoritmin. Teknologia mahdollistaa toisen kriittisen sydänterveysominaisuuden - henkilökohtaiset, korkean ja matalan pulssin ilmoitukset laitteessa.Sense käyttää jatkuvan sykemittauksen dataa, josta se analysoinnin avulla pystyy tunnistamaan ja ilmoittamaan, jos käyttäjä on henkilökohtaisten kynnysarvojen ulkopuolella.Sensessä on myöskin lämpötilaa mittaavat sensorit, jotka havaitsevat muutoksia lämmössä. Nämä muutokset voivat olla merkkejä esimerkiksi kuumeesta, sairaudesta tai uuden kuukautiskierron alkamisesta. Laitteen käyttö öisin ja ihon lämpötilan seuraaminen säännöllisesti unen aikana auttaa ajan mittaan tunnistamaan hyvinvoinnin muutoksia paremmin kuin kehon lämpötilan tarkistaminen satunnaisesti.Näiden ominaisuuksien lisäksi Sense tarjoaa muun muassa yli 6 päivän akunkeston, Corning Gorilla Glass 3 -lasilla päällystetyn AMOLED-näytön, vedenkestävyyden 50 metriin asti, sisäänrakennetun GPS-yhteyden, NFC-yhteyden, ilmoitukset puhelimesta sekä paljon muuta.Fitbit Sense on ennakkotilattavissa Fitbitin nettisivuilta ja valikoitujen jälleenmyyjien verkkokaupoissa. Suomessa Fitbitin jälleenmyyjiä ovat Gigantti, Power, XXL, Verkkokauppa.com, CDON ja Coolshop.Sense tulee saataville maailmanlaajuisesti syyskuun loppupuolella. Hintaa löytyy 329,95 euroa.Lisätietoa Sense -älykellosta saa täältä Versa 3 tuo noin vuosi sitten julkaistuun Versa 2 -älykelloon nähden muutamia uudistuksia.Kuntoilun ja aktiivisuuden seuraaminen onnistuu nyt helpommin sisäänrakennetun GPS-yhteyden avulla, jota ei edeltäjämallista löytynyt.Uutta ovat myöskin PurePulse 2.0 -teknologia, Active Zone Minutes -toiminto, sisäänrakennettu kaiutin ja mikrofoni nopeiden puheluiden tekemiseen.Versa 3 kestää vettä 50 metriin asti. Lisäksi akun luvataan kestävän yli 6 päivän ajan.Versa 3 on ennakkotilattavissa ennakkotilattavissa Fitbitin nettisivuilta ja valikoitujen jälleenmyyjien verkkokaupoissa. Suomessa Fitbitin jälleenmyyjiä ovat Gigantti, Power, XXL, Verkkokauppa.com, CDON ja Coolshop.Kello tulee saataville maailmanlaajuisesti syyskuun loppupuolella. Fitbit Versa 3 on saatavilla hintaan 229,95€ väreissä black/black aluminum, pink clay/soft gold aluminum ja midnight/soft gold aluminum.Lisätietoa Versa 3 -älykellosta saa täältä Fitbit Inspire 2 on tyylikkäiden, kohtuullisesti hinnoiteltujen Fitbit Inspire- ja Fitbit Inspire HR -aktiivisuusrannekkeiden seuraaja. Fitbit Inspire 2:een on lisätty edistyneitä ominaisuuksia, kuten Active Zone Minutes -toiminto, paranneltu sulava ulkomuoto, kirkkaampi näyttö ja kaikista Fitbitin laitteista pisin, kymmenen päivän akunkesto.Aktiivisuusranneke tarjoaa muun muassa yli 20 tavoitepohjaista liikuntatilaa, edistyneet ominaisuudet unen seurantaan, jatkuvan sykemittauksen sekä kuukautisten seurannan.Fitbit Inspire 2 on saatavilla syyskuun loppupuolella hintaan 99,95€ väreissä black, lunar white ja desert rose.Lisätietoa Inspire 2 -aktiivisuusrannekkeesta saa täältä