Tubettaja muutti Samsungin taittuvan Z Fold 4:n Windows Phoneksi

YouTuben sisällöntuottaja Mark Spurrell on työstänyt outoa projektia hiljattain. Hän on laittanut uuden Samsung Galaxy Z Fold 4:n hieman epätyypillisempään testiin, nimittäin asentanut siihen Windows Phone -käyttöjärjestelmän.Tämä projekti käynnistyi, kun hän osti 100 satunnaista, rikkonaista puhelinta. Yksi näistä oli Microsoft Lumia 640, joka toimi vielä jonkin aikaa Spurrellin käytössä. Tästä hän sai idean, että yrittäisi tehdä Z Fold 4:stä Windows-puhelimen.Tässä hän onnistuikin, jopa jokseenkin hyvin. Puhelimen ulkoinen näyttö toimii, kuten Lumia-puhelinten Metro-käyttöliittymä ja Windows-nappia painettaessa isompi näyttö tarjoaa Windows-työpöytänäkymän. Se jopa toimiin niin kuin Windowsin olettaisi: Käynnistä-valikosta voi siirtää ikoneja työpöydälle, tehtäväpalkin kalenteri, pikavalinnattoimivat ja haku toimivat, ja jopa avattava ilmoituskeskus toimii normaalisti.Kyseessä ei kuitenkaan ole aito Windows, vaan taustalla on edelleen Android. Tämä näkyy jo valittaessa vaikkapa Bluetooth-asetukset Windows-työpöydän pika-asetusvalinnoista, jolloin laite siirtyy Samsungin laitteista tuttuihin asetuksiin.

Androidin päällä pyöritetään kahta Android-käynnistäjää (launcher), joista ulkonäytöstä huolehtii Square Home ja suremmasta sisänäytöstä puolestaan Win-X Launcher. Vaikka käynnistäjien asentaminen ei ole varsinaisesti vaikeaa, niin niiden säätäminen toimimaan jokseenkin loogisesti olikin hieman hankalampaa. Square Home piti saada käynnistymään vain kun laite suljetaan, joka vaati Bixby-rutiinien käyttöä.Vaikka Spurrell esittelee myös bugeja käytössä, niin kyseessä on yllättävän hyvä yritys tuoda Windowsin estetiikka moderniin Android-puhelimeen.