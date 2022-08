Apple julkaisi beetapäivityksen iPhonen käyttöjärjestelmälle

Apple on tänään julkaissut uuden beetaversion iOS 16 -mobiilikäyttäjärjestelmästä. Tulevan iOS 16 -version julkaisu on arvioilta syyskuun toisella tai kolmannella viikolla, joten julkaisu alkaa lähestyä kovaa vauhtia.Yhtiön uusi iPhone 14 julkistetaan syyskuun 7. päivä eli ensi viikon keskiviikkona, ja samalla esitellään myös lopullinen iOS 16 -käyttöjärjestelmä. Molemmat tulevat oletettavasti saataville lähes heti julkistuksen jälkeen. Tänään esitelty iOS 16 beta 8 jääneekin siis viimeiseksi beetaversioksi.Apple ei ole vahvistanut mitkä ominaisuudet tuodaan laitteisiin tässä nimenomaisessa beetapäivityksessä, mutta todennäköisesti ollaan jo melko lähellä valmista ominaisuuslistaa. Päivitys on saatavilla sekä kehittäjille että avoimessa beetassa oleville käyttäjille.Applen uusin mobiilikäyttöjärjestelmä pitää sisällään muun muassa kustomoitavan lukitusnäytön, muokattavat viestit, ilmoitusten uudistuksia, livetapahtumat ja paljon muita pienempiä muutoksia

Käyttöjärjestelmän saavat useimmat iPhone 8:sta uudemmat laitteet, tästä löydät kaikki tuetut laitteet