HONOR 70 -puhelimen myynti alkaa Suomessa maanantaina

Teknologiabrändipaljasti IFA-messuilla tuovansa-älypuhelimen myyntiin Suomessa.Puhelimen Early bird -myynti alkaa 5.9.2022 ja on saatavilla kaikilla jälleenmyyjillä alkaen 549 euron hintaan.Myynti alkaa Early bird -kampanjaedulla, jossa ostaessaan HONOR 70 5G -älypuhelimen, saa 199 euron arvoiset HONOR Earbuds 3 Pro -kuulokkeet kaupan päälle. Etu on voimassa 5.9–11.9.2022 välillä.Kännykän värivaihtoehdot ovat musta ja vihreä.Laite on suunniteltu vlogaajille ja muille videoita tekeville käyttäjille, kuten TikTok-käyttäjille.Laitteessa on Solo Cut -kohdennustilan, jonka avulla käyttäjät voivat helposti tuottaa vlogeja. Solo Cut -kohdennustila toimii sisäänrakennetun henkilöntunnistamisteknologian avulla, jolloin se voi tunnistaa tietyn henkilön videokuvasta.Dual Video Streaming -toiminnolla HONOR 70 voi tallentaa kahta videota samanaikaisesti, joista toisessa on yksi kohde jatoisessa koko ryhmä.

Kuvaamisesta vastaa 54 megapikselin pääkamera, joka perustuu 1/1,49 tuuman IMX800 -sensoriin. Optista kuvanvakainta ei ole.Toinen kamera on 50 megapikselin ultralaajakulma, jolla saa otettua myös makrokamera. Lisäksi löytyy 2 megapikselin syvyyskamera.Pääkameralla voi kuvata 4K-videota, mutta 32 megapikselin etukameralla joutuu tyytymään Full HD -tason videoon.Laitteen etupuolella on 6,67-tuumainen Full HD+ OLED -näyttö, joka toimii 120 hertsin virkistystaajuudella. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 778G+ -piiri ja laitteen sisällä on 4800 mAh akku, joka tukee 66 watin latausta.Käyttöjärjestelmä perustuu Android 12 -versioon. Päivitysten lupaus on tasoa ok, sillä saa saa aiemmin testatun HONOR 50 -mallin tapaan kaksi Android-versiopäivitystä.IFA-messuilla HONOR myös kertoi, että tulevaisuudessa taittuvanäyttöiset älypuhelimet tulevat Eurooppaan. Lisäksi HONOR tuo Euroopan markkinoille pian Pad 8-tabletin ja MagicBook 14 -kannettavan.