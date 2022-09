Sony järjestää pian julkaisutilaisuuden - luvassa peliohjain puhelimelle

Videolla esiintyvä peliohjain.

järjestää 12. syyskuuta Sony Xperia -YouTube -kanavalla julkaisutilaisuuden.Tällä kertaa luvassa on jotain hieman erikoisempaa, sillä sen mainostetaan olevan tehty ammattipelaajille ja streamaajille.Sonyn videolla esiintyy SCARZ -e-urheilujoukkueen pelaaja pitämässä kädessään puhelinta.Kyseessä ei kuitenkaan ole pelipuhelimen julkaisu, vaan luvassa on peliohjain. Aiemman videon perusteella kyseinen peliohjain sopii ainakin Xperia 1 IV -puhelimelle.Videolla nähdään, että kyseessä on varsin kookas ratkaisu. Peliohjaimen takaosassa on muun muassa tuuletin, joka auttaa pitämään puhelimen lämpötilat kurissa.Lisäksi videolta on nähtävissä, että ohjaimen alareunasta löytyy useita liitäntöjä muun muassa kuulokkeille ja puhelimen lataamista varten.