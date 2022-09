iPhone 14 on nyt myynnissä - vanhempi iPhone 13 on käytännössä sama puhelin, mutta halvempi

aloitti uusien iPhone 14 -puhelimien ennakkomyynnin. Sarjaan kuuluu kaksi tavallista mallia ja kaksi pro-mallia. Nämä pro-mallit saivat selvästi uudistusta viime vuoden sarjaan verratessa , mutta tavalliset eivät.Tavallisten mallien kohdalla merkittävin uudistus on se, että tavalliset mallit koostuvat iPhone 14- ja iPhone 14 Plus -puhelimista, kun viime vuoden iPhone 13 -mallistossa on iPhone 13 mini ja iPhone 13. Pieni on siis korvattu suurella.Ilman lisänimeä kulkevan iPhone 14:n tilanne on puolestaan erikoisempi, sillä muutoksia ei juurikaan tullut.iPhone 14 -mallissa on "edistyksellinen" kahden kameran järjestelmä, kun iPhone 13 -mallissa on kahden kameran järjestelmä. Tämä tarkoittaa, että iPhone 14 on varustettu suuremmalla kennolla, joka päästää kameraan 49 prosenttia enemmän valoa.Etupuolella iPhone 14:n etukamerassa on nyt automaattitarkennus ja siinä on 38 % parempi kyky vangita valoa iPhone 13 -puhelimeen verratessa.

iPhone 14 ja iPhone 13 ovat ulkoisesti samanlaisia

Erot saattavat kuulostaa merkittäviltä, mutta todennäköisesti tavallisessa käytössä eroa ei juurikaan huomaa, sillä iPhone 13:n kamerat ovat edelleenkin erittäin päteviä.Kaksikon toinen ero liittyy suorituskykyyn. Kumpikin on varustettu A15 Bionic -piirillä, mutta uudemmassa mallissa on 5-ytiminen näytönohjain, kun iPhone 13:ssa on 4-ytiminen. Lisäksi uusi malli sisältää kaksi gigatavua enemmän RAM-muistia.Myös suorituskyvyn osalta erot ovat varsin maltilliset oikean elämän käytössä.iPhone 14 tarjoaa joitakin pienempiä uudistuksia, kuten kolarintunnistuksen ja uudemman Bluetooth-yhteyden sekä tunnin paremman akunkeston videon toiston osalta.Vertaa: iPhone 14 vs iPhone 13 Uudistusta on tullut myös hintaan, sillä iPhone 14 -sarjan hinnat alkavat peräti 1039 eurosta iPhone 14:n 128 gigatavun version kohdalla.iPhone 13 on puolestaan selvästi edullisempi, sillä laitetta myydään tällä hetkellä näillä hinnoilla:Applen omassa nettikaupassa hinnat ovat hieman kalliimmat, sillä ne alkavat 829 eurosta. Edullisemman hinnan myötä iPhone 13 on useimmille parempi vaihtoehto kaksikosta.